溫暖過冬 土庫送愛弱勢家庭

▲千歲寒冬送暖，縣長張麗善蒞臨鼓勵、理事陳學茂與合辦單位成達國際食品股份有限公司蔡成達總經理合影。(記者劉春生攝）

千歲寒冬送暖，縣長張麗善、立委張嘉郡、土庫鎮長陳特凱特別到場關切，現場並供應美食貢丸吃到飽還有推拿、義診、義剪、寒冬送暖就像一個遊園會，盛況空前。

在發起人「達哥」蔡成達的號召下，近二十個愛心攤位總動員，為土庫鎮十七里共一百七十戶弱勢家庭送上最實質的溫暖！雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、土庫鎮長陳特凱及地方民意代表等也都到場關心，場面熱鬧溫馨。

暖心亮點一次看：實質物資：每戶除了獲得紅包外，還有千歲慈悲關懷會提供的暖暖法蘭絨被加枕頭，以及知恩寺贊助的三十萬焰口物資。免費服務：現場提供免費的義診（針灸醫療）、整骨推拿、和義剪服務。美食饗宴：達哥枝枝叫現場現炸花枝丸、現煮菜頭貢丸湯，還有六房媽烘焙班的雞蛋糕，讓大家吃免驚！文化交流：書法大師黃登仕老師現場揮毫，增添文藝氣息。

感謝所有指導單位、主辦單位、協辦單位及近二十個贊助單位的熱情參與和無私奉獻，讓愛與溫暖充滿土庫的每個角落。未來，我們將持續集結眾人力量，讓這份溫暖延續下去！