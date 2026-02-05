即時中心／陳治甬、林耿郁報導

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧，自正式獲得黨內提名後，積極透過陸、空戰，宣傳自身政績及施政願景；繼昨（4）日推出首波六大福利政見影片後，今（5）日再推出首波紙本政績文宣，希望讓民眾更有感。

陸戰開打！今天蘇巧慧推出的新A3文宣中，塞滿三屆立委任期內，各項為新北爭取之建設，以及國會問政成績單；其中政績文宣封面以「溫暖、創新、會做事」為主打標語，強調若能上任，將讓新北「家庭更安心、照顧更用心、交通更順心」，未來也會繼續努力打造更宜居的新北。

廣告 廣告

蘇巧慧強調，自擔任立委以來，持續為新北爭取各項建設，包括TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽、林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌、淡江大橋，新北汙水下水道改善、班班有冷氣、板橋兒童未來館，以及新北43所中小學操場、廁所共230多項校園建設。

除此之外，蘇巧慧在立法院內政委員會，亦積極推動多項修法，陸續成功爭取新生兒10萬元補助、公托及準公托補助、育兒津貼、私立大學學雜費減免、高中職以下免學費、不孕政治療以及入住長照機構補助等法案過關。

快新聞／「溫暖、創新、會做事」！蘇巧慧首波紙本文宣 政績滿滿塞不完

蘇巧慧（右）與身障者一起打樂樂棒球。（圖／擷取自蘇巧慧臉書）

不比輸贏比建設！蘇巧慧：打造更美好新北 盼更多民眾認同

蘇巧慧強調，自己希望打造的是「市民更宜居」的新北，因此從托育、年金、醫療與公共安全相關法案，每一項她都持續推動，讓國家制度更健全，社會保障更完善。

「不是拚一場選舉的輸贏，而是爭取讓新北更好的機會」蘇巧慧重申，目前只是第一波紙本政績文宣，將在新北各區派報投放，未來也會針對自己的政見，透過基層掃街拜票、架設看板、製作政績與紙本政見文宣，以及社群短影音等陸、空戰方式，讓更多市民朋友了解自己的成績，以及對新北的願景，爭取最多市民朋友的認同！





原文出處：快新聞／「溫暖、創新、會做事」！蘇巧慧首波紙本文宣 政績滿滿塞不完

更多民視新聞報導

年前端牛肉！「老幼都顧好、家庭少煩惱」 蘇巧慧今推6大福利政見

蘇巧慧轟助理費除罪化 翁震州揭黨團協商紀錄控：白營「非誤刪」婚喪補助

藍營真的緊張了！黨部主委竟鬆口「蘇巧慧算最強候選人」 理由曝光

