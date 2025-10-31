溫朗東喊「無法力挺林岱樺」宣布退選議員 詹江村酸：連退選理由都要甩鍋
外交部長林佳龍、綠委王義川日前表態支持立委林岱樺角逐高雄市長提名，原先表態參選北市議員的時事評論員溫朗東昨（30）日表示，想來想去還是過不了自己這關，只能退出派系，退出選舉。國民黨桃園市議員詹江村表示，不要連自己退選的理由，都要甩鍋給別人！
溫朗東表示，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系，退出選舉。」溫並指出，林岱樺過去涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，自己可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。「她可以自己努力，我不批評，但我無法力挺」。
對此，詹江村於臉書發文表示，原先規劃參選台北市議員的溫朗東，被徐巧芯爆料為了逃避兵役，裝瘋，吃草，亂拉屎，被法院認證之後決定退出選舉。
詹江村指出，但是因為溫朗東自己拉不下臉，只好趁著林佳龍支持林岱樺為理由，正式宣佈退選。「溫朗東像個查埔人，不要連自己退選的理由，都要甩鍋給別人！」
