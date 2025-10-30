溫朗東喊「無法力挺林岱樺」宣布退選 詹江村酸真正原因

溫朗東(左)原擬參選2026台北市議員，但今宣稱因挺不下去林岱樺(右)，宣布退出選舉。（合成圖／陳志賢、王千豪攝）

外交部長林佳龍、綠委王義川29日晚間在社群發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的綠委林岱樺，引發各界熱議，綠營支持者更是炸鍋不滿。深綠名嘴溫朗東原計畫參選2026台北市議員，30日晚間突發文宣布因無法力挺林岱樺，決定退出派系、退出選舉。被詹江村大酸根本在牽拖。

溫朗東30日發文提到，這個禮拜忙著搬家，從新北八里的租屋處搬到台北大直，兵荒馬亂，心力交瘁。友人說這是玩真人版動物森友會，他是覺得連續玩一個禮拜有點累。再把戶籍從高雄遷過來，參選準備就初步完成了。

廣告 廣告

溫朗東話鋒一轉表示，昨晚發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。他只能退出派系，退出選舉。他強調，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，他可以尊重林岱樺捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。林岱樺可以自己努力，他不批評，但他無法力挺。他沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。

溫朗東直言，目前因為並非公職，正國會並沒有要他表態，這是對他的體恤，他很感謝。但一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，他勢必要表態，勢必要支持林岱樺。他沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟他價值觀背離的候選人。「我會繼續在適合的位置上，為台灣加油。」

國民黨桃園市議員詹江村對此發文直酸，溫朗東是被徐巧芯爆料為了逃避兵役，裝瘋，吃草，亂拉屎，被法院認證之後決定退出選舉。但是因為溫朗東自己拉不下臉，只好趁著林佳龍支持林岱樺為理由，正式宣佈退選。「溫朗東像個查埔人，不要連自己退選的理由，都要甩鍋給別人！」

網友表示「自己沒辦法選，還拖人家下水？林岱樺選高雄干他屁事」、「他那些信徒的小腦袋才令人嘖嘖稱奇」、「台北市議會工作人員鬆了一口氣」。

【連回中時新聞網原文】