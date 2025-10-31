即時中心／高睿鴻報導

面對即將到來的2026年九合一大選，各政黨內的多方勢力都已積極展開布局；其中，多位民進黨人士有意參選高雄市長，競爭頗激烈，最近甚至傳出，身兼正國會派系龍頭的外交部長林佳龍，直接加入戰局、公開力挺同系綠委林岱樺。然而，後者日前因涉貪遭起訴，縱使法院仍在審案、可能還其清白，但正國會直接決定大力相挺，依舊受外界質疑；本打算參選北市議員的政治評論員溫朗東，更因此宣布退選、退出正國會。

溫朗東首先說明，自己最近才剛將戶籍，從原本的高雄遷來台北市，已經完成初步參選準備；這週也忙著搬家，從新北八里的租屋處搬到台北大直，，可說是兵荒馬亂、心力交瘁。但昨（30）晚，他表示自己為「林岱樺事件」想了一整天，思考如何為夥伴說話；不過最後，「想來想去，還是過不了自己這關」。

因此，溫朗東的結論是，「我只能退出派系，退出選舉」。他接著說明，林岱樺涉貪遭起訴、反同婚、立法偏向宗教，關於這些爭議，雖能尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法進一步為其背書。「她可以自己努力，我不批評，但我無法力挺；也沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺」，溫朗東說。

另一方面，他也提到，因為目前自己仍是非公職，所以正國會也沒有要求表態，「這是對我的體恤，我很感謝」。但溫朗東也說，一旦他接受派系支持、投入資源參選，基於情義就勢必要表態挺林岱樺；所以溫強調，自己無法離開高雄、卻要求高雄人支持與他價值觀背離的候選人。

溫朗東還說，自己內心有個聲音越來越清晰，「我是個高雄人，是高雄支持我，我才能走到今天」。所以他也提到，對於籌備選舉的這段時間，給予其支持的朋友，「很抱歉，讓你們失望了，請原諒我的任性」。溫朗東又稱，做自己、講真話，對他而言，才是可以好好活下去的必要之舉，「我會繼續在適合的位置上，為台灣加油」。

對於溫朗東的決定，林岱樺則回應說，尊重他個人的選擇；同時，她也為其他正國會戰友發聲，表示自己可接受檢驗，但「不要傷害我朋友，台灣隊力量禁不起被切割」。





原文出處：快新聞／溫朗東宣布退出正國會、退選2026北市議員！ 林岱樺回應了

