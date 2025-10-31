溫朗東宣布退選 康家瑋：自知選不上才背刺

溫朗東宣布退出正國會派系，並退出台北市議員選舉。





溫朗東30日發文表示，對於派系龍頭林佳龍支持林岱樺，他「實在無法支持」，「我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。」他坦言，一旦接受派系資源參選，基於情義勢必要表態力挺，因此決定退出派系、退出選舉。

然而，溫朗東看似「風骨」之舉，卻遭到同樣參選北市議員的康家瑋猛烈抨擊。康家瑋在臉書意有所指地寫道，「根本不接地氣自知選不上議員，就反過來背刺自己同志，贏取自己聲望」。





康家瑋強調，歡迎「想成為真正台灣人民的人」，但強調需要履行義務，而非成為「虛偽的台派」。他暗諷，有些人「口口聲聲講的是理念，其實想的都只是職位」，並稱這些欠缺團隊精神的行為，在圈內早已不是新聞。





康家瑋還用了一段軍中往事作為比喻，回憶在海軍艙底的辛苦日子，雖然很多人會「裝瘋賣傻求下船」，但像「拉屎這種高級招數」還是人生頭一次耳聞，疑似暗諷溫朗東的兵役事件。





康家瑋貼文也引起大量民眾附和，有網友更犀利抨擊，直指溫朗東「為退選找理由，以攻擊自己同志的方式這樣的道德長城，非常丟臉。」