溫朗東稱難挺林岱樺退選惹議 綠營批自知選不上反踩同志「忘恩負義」
外交部長林佳龍日前表態支持同屬正國會派系的立委林岱樺，表態參選北市議員的時事評論員溫朗東昨（30）日表示，自己實在無法支持，決定退出派系、退出選舉。不過，溫疑似因過去個人爭議選不下去，卻跳出稱無法支持而退出選舉，引發不少派系人士不滿。中正萬華區議員參選人康家瑋昨日晚間就發文疑似暗指，「根本不接地氣自知選不上議員，就反過來背刺自己同志，贏取自己聲望，忘恩負義、西瓜偎大邊」。
溫朗東昨日晚間指出，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系，退出選舉。」林岱樺過去涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，自己可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。她可以自己努力，自己不批評，但無法力挺。
溫朗東說，「我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。目前因為我並非公職，正國會並沒有要我表態，這是對我的體恤，我很感謝。但我一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，我勢必要表態，勢必要支持林岱樺。我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」
然而溫朗東發言卻引發不少派系人士不滿。康家瑋昨日晚間就發文疑似暗指，對於很多愛好民主自由的人，尤其是想成為真正台灣人民的人，自己其實都樂觀其成也張手歡迎，但想當真正的台灣人，就麻煩履行台灣人應盡的義務。
康家瑋強調，「為台灣發聲很重要，但我們不需要虛偽的台派」，口口聲聲講的是理念，其實想的都只是職位，「忘恩負義、西瓜偎大邊、過河拆橋、欠缺團隊精神」，這些種種在圈內也早已不是新聞。根本不接地氣自知選不上議員，就反過來背刺自己同志，贏取自己聲望，這種事情也已經發生很多次了。
據了解，國民黨立委徐巧芯去年曾揭露，溫朗東10年前為逃避兵役，疑似以精神異常為由裝瘋賣傻，甚至有「把地上草塞進嘴裡吃」、「隨地便溺」等行為。雖溫朗東事後提告徐加重誹謗及違反個資法，但檢方兩度不起訴，高檢署也駁回再議，相關爭議未停歇。
看更多 CTWANT 文章
王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆
范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？ 律師曝風險：給自己找麻煩
王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 20 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 22 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
綠營內部開撕？溫朗東宣布退選北市議員、退出派系 原因與林岱樺有關
2026年選舉還沒到，民進黨初選就打得火熱，外交部長林佳龍與民進黨王義川昨（29）日晚間在社群平台表態力挺林岱樺角逐高雄市長提名，引發各界熱議，也讓部分綠營支持者感到不滿。深綠名嘴溫朗東原計畫參選2026年台北市議員，今（30）日晚間發文宣布，因無法支持林岱樺，他決定退出派系並退出選舉。溫朗東在臉書貼文中表示，昨晚發生的「林岱樺事件」讓他思考了一整天，應該怎......風傳媒 ・ 9 小時前
網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀
政治中心／綜合報導國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，要求觀光署開放馬祖高登島觀光，卻語出驚人，稱20幾個兵在上面，日子一久變同性戀都有可能，一番言論網路炸鍋，痛批到底有沒有上性平課，退役軍官于北辰質疑根本歧視應該道歉，也質疑高登島是台灣北疆大門，距離中國不到10公里，開放觀光豈不是門戶大開。立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「20、30個人守那個島，有什麼意義咧，讓觀光客也上去嘛、上島嘛。」國民黨立委陳雪生交委會質詢時，要觀光署幫忙一下，去和國防部溝通，開放馬祖高登島觀光，下一秒卻語出驚人！立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「高登島上只有20幾人，上面的兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能。」國民黨立委陳雪生喊話開放高登島觀光，卻語出驚人稱面的兵非常寂寞日子一久了、同性戀都有可能。（圖／民視新聞）一番言論讓觀光署長陳玉秀不禁仰頭苦笑，影片網路流傳，網友罵翻了，批陳雪生性平課到底有沒有上啊？講這什麼沙文主義言論、國會殿堂可以拿性傾向開玩笑嗎？桃園市議員（無）于北辰：「我覺得這都是對不同文化，不同性向的一種侮辱，這更是歧視，孤單當然孤單 辛苦當然辛苦，是一份責任、是一份榮譽，如果用這個理由來開放高登島的觀光，難道開放觀光客上去，阿兵哥就可以軍紀解放了嗎？陳雪生委員必須要對這個事情跟國軍官兵來道歉。」況且高登島堪稱前線中的前線，國軍壓力難以想見，像是96台海危機高登島就是重要據點，還有電視劇拍攝還原時空背景。戲劇"國際橋牌社2"片段：「高登守不好，北竿就完了你知道嗎？混！」看看高登島地理位置，是馬祖列島北竿島的離島，面積只有1.84平方公里，面積小，現在駐守兵力僅剩一連，但距離中國黃岐半島只有9.25公里，具重要戰略意義。陳雪生要高登島開放觀光，桃園市議員于北辰質疑把軍事價值降低可能導致國門大開。（圖／民視新聞）桃園市議員（無）于北辰：「我遇到的各種狀況，它是立刻要動員編使的，那黃岐島上面有非常多的中共軍事的雷達跟精密的設施，那如果你將高登島全部的軍事價值把它給壓到最低，變成觀光價值，那麼是不是我們中華民國國之北疆的大門就整個都開啟了。」高登島開不開放觀光有待討論，只是陳雪生拿駐守國軍不當舉例，沒人聽得下去。原文出處：網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀 更多民視新聞報導川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表民視影音 ・ 16 小時前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 1 天前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 20 小時前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 21 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前