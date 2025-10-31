溫朗東稱難挺林岱樺退選惹議 綠營批自知選不上反踩同志「忘恩負義」

時事評論員溫朗東稱因難支持林岱樺決定退出派系及選舉，引發黨內人士不滿。（圖／翻攝自溫朗東臉書）

外交部長林佳龍日前表態支持同屬正國會派系的立委林岱樺，表態參選北市議員的時事評論員溫朗東昨（30）日表示，自己實在無法支持，決定退出派系、退出選舉。不過，溫疑似因過去個人爭議選不下去，卻跳出稱無法支持而退出選舉，引發不少派系人士不滿。中正萬華區議員參選人康家瑋昨日晚間就發文疑似暗指，「根本不接地氣自知選不上議員，就反過來背刺自己同志，贏取自己聲望，忘恩負義、西瓜偎大邊」。

溫朗東昨日晚間指出，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系，退出選舉。」林岱樺過去涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，自己可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。她可以自己努力，自己不批評，但無法力挺。

溫朗東說，「我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。目前因為我並非公職，正國會並沒有要我表態，這是對我的體恤，我很感謝。但我一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，我勢必要表態，勢必要支持林岱樺。我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」

然而溫朗東發言卻引發不少派系人士不滿。康家瑋昨日晚間就發文疑似暗指，對於很多愛好民主自由的人，尤其是想成為真正台灣人民的人，自己其實都樂觀其成也張手歡迎，但想當真正的台灣人，就麻煩履行台灣人應盡的義務。

康家瑋強調，「為台灣發聲很重要，但我們不需要虛偽的台派」，口口聲聲講的是理念，其實想的都只是職位，「忘恩負義、西瓜偎大邊、過河拆橋、欠缺團隊精神」，這些種種在圈內也早已不是新聞。根本不接地氣自知選不上議員，就反過來背刺自己同志，贏取自己聲望，這種事情也已經發生很多次了。

據了解，國民黨立委徐巧芯去年曾揭露，溫朗東10年前為逃避兵役，疑似以精神異常為由裝瘋賣傻，甚至有「把地上草塞進嘴裡吃」、「隨地便溺」等行為。雖溫朗東事後提告徐加重誹謗及違反個資法，但檢方兩度不起訴，高檢署也駁回再議，相關爭議未停歇。

