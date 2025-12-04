溫朱莞峇里島秘婚！珉娥婚紗照曝光 「超甜牽手笑」粉絲瘋狂祝賀

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓星溫朱莞與Girl’s Day出身的珉娥傳出喜訊，近日在峇里島舉行海外婚禮，低調到僅邀雙方家人出席，連圈內好友都未受邀，僅以婚紗照向粉絲公布喜訊。2人甜蜜牽手、花瓣雨下步入禮堂，畫面曝光後瞬間閃爆全網。

溫朱莞與珉娥公開的婚紗照洋溢濃濃幸福氛圍，以蔚藍海景為背景，2人牽手露出燦爛笑容，並在花瓣雨中步入會場，畫面如同劇照般唯美。珉娥身穿白紗，蕾絲細節襯出典雅氣質；溫朱莞則以黑色正裝亮相，沉穩又帥氣，被粉絲狂讚「登對度爆表」。

婚禮以非公開方式舉行，溫朱莞與珉娥只邀雙方家人出席，2人未發長篇聲明，而是以照片與簡短訊息向粉絲報喜。這對因合作《美女孔心》結緣、交往多年終於修成正果的演藝圈情侶，也讓韓網掀起祝福潮，「真的太配了」、「終於等到他們結婚」，成為最新喜訊焦點。

