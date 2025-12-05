溫朱莞×方珉雅峇里島海邊婚禮公開 唯美畫面曝光

溫朱莞與Girl’s Day方珉雅在峇里島舉行浪漫海邊婚禮，方珉雅交換戒指還在新郎手上獻吻。（翻攝kim___dwaku、hoygold IG）

韓國演員溫朱莞與Girl’s Day方珉雅上月29日於峇里島舉行浪漫海邊婚禮，婚禮場地選在碧海與細沙交織的海岸，現場以白色帳篷、花卉拱門和溫暖燈串點綴，簡約卻不失浪漫。海風輕拂，新人手牽手走過沙灘，迎著夕陽交換誓言，親友們圍繞在旁送上祝福，微笑與掌聲交織成溫暖的畫面。

兩人的愛情故事始於2016年拍攝《美女孔心》，劇中溫朱莞是男二，女主角方珉雅雖然想像兩人結婚但劇情並未撮合他們；2021在音樂劇《那些日子》再度相遇，慢慢從朋友變成依靠彼此的存在。這段感情於2025年正式對外公開交往，隨後兩人決定攜手步入婚姻。

溫朱莞與Girl’s Day方珉雅因合作戲劇與音樂劇從同事變情人，進而決定共伴終生。（翻攝kim___dwaku IG）

回顧雙方過往情史，方珉雅最受矚目的一段戀情是2014年與韓國足球國腳孫興愍的緋聞，當時兩人曾被媒體捕捉到一起外出，引發粉絲與媒體熱議，當時方珉雅公司坦承見過2次面，彼此有好感，3個月後傳出這段關係因曝光而轉為低調淡去，不過孫興愍方面後續也傳出「沒有交往過」的說法。

溫朱莞與Girl’s Day方珉雅在峇里島海邊舉辦婚禮，溫馨又浪漫。（翻攝kim___dwaku IG）

溫朱莞的情感經歷同樣受到關注，他曾在拍攝戲劇〈剩餘公主〉時與女主角曹寶兒因戲生情，公開承認戀愛並交往約兩年，後來因工作繁忙與聚少離多而和平分手。而今年7月，韓國網路論壇出現自稱是某位即將結婚男星的前女友匿名爆料，指男星經紀公司以800萬韓元（約台幣18萬元）作為封口費，避免過往戀情曝光，雖然該爆料文章已刪除，但網友依爆料者給出的線索猜測當事人之一為溫朱莞，不過他透過公司否認。

