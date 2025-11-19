溫柔曲線與光影共譜的北歐日常，打造一家四口的安心小天地
編輯 Yuwei｜圖片提供 澄月室內設計
小編帶你看好宅
這間30坪的北歐風住宅，是屬於一家四口的溫暖日常。踏入玄關，迎面而來的是淡雅的米白與燕麥色調。長形穿鞋椅結合弧形轉角，化解了牆面銳角的不適，同時提供實用的穿脫鞋機能。弧面的立面不僅延續視覺柔和，也成為整體設計語彙的開端——安全、溫柔、無壓。
開放式公共空間串聯客廳與餐廚，讓光線能自由流動。客廳以白色百葉窗導入自然光，午後陽光斜灑於木質地板上，呈現輕盈的北歐氛圍。沙發背後的半高弧形隔板，既維持區域分界，又保留親子互動的連結性；孩子可在前方遊戲區奔跑玩耍，大人則能從餐桌一隅輕鬆照看，彼此的距離始終溫柔相連。
遊戲區延續整體的淺木質調，收納櫃與開放格錯落安排，方便孩子收拾玩具，也增加生活秩序感。窗邊臥榻則成為一家人共用的小角落，白色木百葉過濾日光，孩子可在這裡閱讀、父母則可倚窗小憩。臥榻下方收納空間更提高坪效利用，在小坪數中創造多一份餘裕。
餐廚區以燕麥色為主軸，搭配木紋餐桌與粉色掛畫，細膩地平衡了理性與溫度。咖啡機、植栽、畫作構成家的日常縮影，微光傾瀉在大理石桌面上，流露出安靜而飽滿的生活感。整體設計並未追求華麗，而是透過比例、線條與材質層次，讓「簡約」成為最動人的語言。
小編的最愛
那道弧形牆的存在，像是家的溫柔界線，輕輕劃開區域、又不打斷連結。光線在弧面上滑過，孩子在旁邊奔跑、笑聲迴盪，所有的柔軟都被這抹曲線包裹。這，就是北歐風的真諦——讓家的溫度，隨著光影緩緩流動。
澄月室內設計／吳宜倫
地址：桃園市中壢區松仁路2號12樓之5
電話：03-4202311
Email：lune@lune.com.tw
網站：http://www.lune.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
用線條貫穿日常 柔和佐生活步調 慢步律師的家│現代風│18坪
面對繁忙且高壓的工作，身為律師的屋主渴望回到家就能夠徹底放鬆，15坪的居宅，在傑詩室內設計操刀下，以「沈穩低調」為核心，運用灰色作為主軸貫穿整體空間，搭配線條、圓弧與異材質，為屋主打造節奏緩慢、自在安穩的生活居所。幸福空間 ・ 1 天前
恩光雅居｜現代風｜20坪
事業有成的女屋主，希望空間有質感但保有溫馨，且想要開放式廚房與客餐廳結合。因此我們將原始三房格局改為二房，讓廚房、餐廳、客廳連結成寬敞的開放空間，但仍保有區域分割，同時放入屋主從舊家搬來的大餐桌。幸福空間 ・ 2 小時前
映象│現代風│50坪
家的輪廓，源於對生活的洞察。我們解構原有格局，將三房解放為兩房，精準挪動牆線，重塑客廳、開放廚房與主臥使用範疇，不僅讓動線與場域分配更為從容，在三維空間中，實現視野與光影的自由流動。幸福空間 ・ 2 小時前
以日月為伍的現代混搭設計，在剛中帶柔下一覽張弛有度的35坪人文寓所
以日月交替為隱喻，揉合自然意象與家庭情感，優德設計團隊將一個四口之家，打造成兼具詩意與實用的人文場域，光影在這個空間中不只是照明的手段，而是講述愛與陪伴的語言。id SHOW ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 18 小時前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NBA》LeBron大讚Curry 拿大谷翔平相比
洛杉磯湖人球星LeBron James在他與Steve Nash主持的最新1集podcast節目中，大讚金州勇士球星Stephen Curry進攻上的威脅性，還拿出MLB球星大谷翔平的投打二刀流表現相比。TSNA ・ 2 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 23 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前