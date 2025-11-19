溫柔曲線與光影共譜的北歐日常，打造一家四口的安心小天地

編輯 Yuwei｜圖片提供 澄月室內設計

小編帶你看好宅

這間30坪的北歐風住宅，是屬於一家四口的溫暖日常。踏入玄關，迎面而來的是淡雅的米白與燕麥色調。長形穿鞋椅結合弧形轉角，化解了牆面銳角的不適，同時提供實用的穿脫鞋機能。弧面的立面不僅延續視覺柔和，也成為整體設計語彙的開端——安全、溫柔、無壓。



開放式公共空間串聯客廳與餐廚，讓光線能自由流動。客廳以白色百葉窗導入自然光，午後陽光斜灑於木質地板上，呈現輕盈的北歐氛圍。沙發背後的半高弧形隔板，既維持區域分界，又保留親子互動的連結性；孩子可在前方遊戲區奔跑玩耍，大人則能從餐桌一隅輕鬆照看，彼此的距離始終溫柔相連。



遊戲區延續整體的淺木質調，收納櫃與開放格錯落安排，方便孩子收拾玩具，也增加生活秩序感。窗邊臥榻則成為一家人共用的小角落，白色木百葉過濾日光，孩子可在這裡閱讀、父母則可倚窗小憩。臥榻下方收納空間更提高坪效利用，在小坪數中創造多一份餘裕。



餐廚區以燕麥色為主軸，搭配木紋餐桌與粉色掛畫，細膩地平衡了理性與溫度。咖啡機、植栽、畫作構成家的日常縮影，微光傾瀉在大理石桌面上，流露出安靜而飽滿的生活感。整體設計並未追求華麗，而是透過比例、線條與材質層次，讓「簡約」成為最動人的語言。

小編的最愛

那道弧形牆的存在，像是家的溫柔界線，輕輕劃開區域、又不打斷連結。光線在弧面上滑過，孩子在旁邊奔跑、笑聲迴盪，所有的柔軟都被這抹曲線包裹。這，就是北歐風的真諦——讓家的溫度，隨著光影緩緩流動。

廣告 廣告

澄月室內設計／吳宜倫

地址：桃園市中壢區松仁路2號12樓之5

電話：03-4202311

Email：lune@lune.com.tw

網站：http://www.lune.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>澄月室內設計

立即聯絡>>>澄月室內設計