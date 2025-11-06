溫柔與堅持 只有兒科才有的風景

近年來面對少子化、醫療人力不足的挑戰，台大醫院兒童醫院，推出首部兒童醫療影片《只有兒科才有的風景》用鏡頭記錄，兒科醫療團隊與家屬的互動，因為對病友來說，每位醫護人員，都是孩子們的超級英雄，讓他們能面對疾病挑戰，也期待透過影片的傳遞，加上醫師、家屬現身說法，能喚起各界，對兒童醫療的重視，讓孩子不僅能活下來，也能在友善的醫療環境之中順利成長。

「看完這個影片真的很感動，我現在都還有點止不住眼淚。」

把醫師與病友家庭的故事，透過鏡頭細膩紀錄，那些《只有兒科才有的風景》，希望透過影像，讓大家看見兒科醫療，最有溫度的一面。

福寶媽 段女士：「我們對早產兒的照護，其實是非常陌生的，所以護理師，還有醫師，他們都跟我們建議說，未來可能小朋友會需要追蹤，包含視網膜，或是眼科的部分，或是她的心臟，或是哪部分，可能需要再密切的追蹤，那或是她的肺部的部分，如何脫離呼吸器，在我們很茫然的時候，都會給我們很多幫助。」

拉起單槓、強而有力的"福寶"，是個體重10多公斤的健康寶寶，或許很難想像，她在出生時，只有495公克，家屬也曾經擔心，健康問題，更不懂得如何照料，多虧有醫護人員，細心陪伴。

台大醫院小兒部新生兒科加護病房主任 陳倩儀：「一開始就鎖定小兒科，因為覺得，兒童真的是滿可愛的，很多進來兒科的醫師，大部分都是因為喜歡小朋友，所以選擇這個科別。」

陳倩儀，談起孩子充滿笑容，擔任兒科醫師近30年，她也是當年，照顧「福寶」的重要功臣，然而、近年來，面對少子化、醫療人力挑戰，對兒科的熱情，依然溫柔而堅定。

台大醫院小兒部新生兒科加護病房主任 陳倩儀：「會支撐大家一起走下去的有很多原因，像我們可能就是看到小朋友的笑容，或是看他們好，或是單純地，就是喜歡跟他們相處在一起，很多這些時刻，都是支撐我們繼續走下去的時候。」

「(孩子)照顧上面來說，其實真的費了很多心力，那我們也謝謝就是說，在住院期間，我們在加護病房或是普通病房，每一個醫師，每一個護理師。」

台大醫院兒童醫院院長 李旺祚：「招了一大堆(醫師)那到最後，其實對這個兒童醫療，沒感興趣的醫師來講的話，我覺得我們希望招到更多，對這方面有興趣的醫師，那我很感動，今年招到的，這些的年輕的住院醫師，都對這個兒童醫療很感興趣，所以我覺得慢慢問題，其實會慢慢解決。」

近年來年輕醫師，逃離急重科別，如今，多位兒科醫師真誠分享，從醫歷程和心路轉折，期待號召，更多新血投入，也為需要幫助的孩子，點燃希望。

