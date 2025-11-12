溫水才養生？每天起床喝這種水，身體代謝大不同！醫師這樣建議

當你口渴時，會喝冰水、常溫水，還是溫水？別以為喝水只是解渴這麼簡單，水的溫度其實會悄悄影響身體代謝、腸胃功能，甚至與疾病風險有關。醫師指出，選對水溫，對身體更有保護力。水該怎麼喝才對？

想維持健康，補充適量水分固然重要，但「水的溫度」同樣不能忽視。水溫大致可分為幾種類型：冰水約0～10度、常溫水介於15～20度之間、溫水則接近人體體溫，約35～40度，而熱飲通常高於65度。

忙碌校務中 喝水不隨便

仁德醫護管理專科學校董事長鍾佳穎，是一位重視喝水習慣的人，他每天清晨從台北前往苗栗，即使一早面對堆積如山的公文和繁重校務，總不忘提醒自己定時喝水，並特別偏好喝「溫水」。他認為溫水不僅符合中醫養生觀點，對於身體代謝和維持健康也有幫助。

「我自己每天會注意水的品質和水溫。氣溫比較涼的時候，喝溫水會讓身體比較舒服。」鍾佳穎說，「人體有70％是水，選對溫度、喝得健康，對整體健康自然有正面幫助。」

冷飲引發血管收縮 小心腸胃不適

對於水溫的選擇，不只是生活習慣，更有科學根據。台大醫院家庭醫學部主治醫師陳彥元指出，若飲用溫度超過65度的熱飲，會顯著增加食道癌風險。「高溫會破壞食道黏膜，長期反覆刺激可能導致病變。」世界衛生組織也曾將「超過65度的熱飲」列為可能致癌物，提醒民眾熱咖啡或熱茶應稍微放涼再飲用，避免燙傷口腔或舌頭。

從中醫觀點來看，過冷或過熱的水都可能對身體產生不良影響。成大醫院家庭醫學部主治醫師莊蕙瑄表示，「寒涼會損傷脾胃功能，讓身體容易感到疲倦或受寒。」飲用冰水後，有些人甚至會出現腹瀉或腹痛，這與腸胃道血管收縮及平滑肌痙攣有關。

中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科醫師黃靖容進一步補充，若體內積寒，還可能出現「陰暑」症狀，如頭暈、四肢沉重等，這些現象與喝冷飲過量密切相關。

偏頭痛注意！冰水可能讓頭痛更嚴重

臨床觀察也發現，不少特殊族群對水溫更需留意。高雄秀傳醫院腎臟科主任蔣恆斌指出，常溫水對腸胃刺激最小，尤其偏頭痛患者更應避免冰水，因為冰水可能引發血管快速收縮，導致頭痛加劇。

女性在特定生理時期，如月經來潮或感到胃寒時，更不宜喝冰水。彰化秀傳醫院整合醫療中心主任李伊婷表示，此時喝溫熱水有助減緩不適，保護脾胃機能。

至於每日起床後的第一杯水，也有講究。東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師姜惠珊建議，「一早起來建議喝溫水，因為經過一夜未進水，血液濃度偏高，喝溫水可促進循環，啟動一天的新陳代謝。」

喝水溫度有彈性 關鍵是補充足夠水分

不過，對於是否「一定要喝溫水」這件事，醫師看法也有所平衡。台大醫院家庭醫學部主治醫師姚建安指出，喝水最重要的是足量、頻率及合適的狀態，而不是過度強調溫度。「室溫水大約20度，其實就已經很適合身體吸收，尤其對腎臟健康有幫助。」

綜合醫界看法，水溫的確會對消化道、循環系統與個人體質產生不同程度影響。然而最核心的健康原則依然不變：適時、足量地補充水分，才能維持身體運作正常。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章