溫水才養生？每天起床喝這種水，身體代謝大不同！醫師這樣建議
當你口渴時，會喝冰水、常溫水，還是溫水？別以為喝水只是解渴這麼簡單，水的溫度其實會悄悄影響身體代謝、腸胃功能，甚至與疾病風險有關。醫師指出，選對水溫，對身體更有保護力。水該怎麼喝才對？
想維持健康，補充適量水分固然重要，但「水的溫度」同樣不能忽視。水溫大致可分為幾種類型：冰水約0～10度、常溫水介於15～20度之間、溫水則接近人體體溫，約35～40度，而熱飲通常高於65度。
忙碌校務中 喝水不隨便
仁德醫護管理專科學校董事長鍾佳穎，是一位重視喝水習慣的人，他每天清晨從台北前往苗栗，即使一早面對堆積如山的公文和繁重校務，總不忘提醒自己定時喝水，並特別偏好喝「溫水」。他認為溫水不僅符合中醫養生觀點，對於身體代謝和維持健康也有幫助。
「我自己每天會注意水的品質和水溫。氣溫比較涼的時候，喝溫水會讓身體比較舒服。」鍾佳穎說，「人體有70％是水，選對溫度、喝得健康，對整體健康自然有正面幫助。」
看更多：壯世代女性「每天8杯水」保護泌尿道！快用4策略維持私密處健康
冷飲引發血管收縮 小心腸胃不適
對於水溫的選擇，不只是生活習慣，更有科學根據。台大醫院家庭醫學部主治醫師陳彥元指出，若飲用溫度超過65度的熱飲，會顯著增加食道癌風險。「高溫會破壞食道黏膜，長期反覆刺激可能導致病變。」世界衛生組織也曾將「超過65度的熱飲」列為可能致癌物，提醒民眾熱咖啡或熱茶應稍微放涼再飲用，避免燙傷口腔或舌頭。
從中醫觀點來看，過冷或過熱的水都可能對身體產生不良影響。成大醫院家庭醫學部主治醫師莊蕙瑄表示，「寒涼會損傷脾胃功能，讓身體容易感到疲倦或受寒。」飲用冰水後，有些人甚至會出現腹瀉或腹痛，這與腸胃道血管收縮及平滑肌痙攣有關。
中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科醫師黃靖容進一步補充，若體內積寒，還可能出現「陰暑」症狀，如頭暈、四肢沉重等，這些現象與喝冷飲過量密切相關。
看更多：夫妻愛喝燙的湯、熱茶 聲音沙啞、喉梗塞感竟雙雙得食道癌 醫：感覺燙口就別吃
偏頭痛注意！冰水可能讓頭痛更嚴重
臨床觀察也發現，不少特殊族群對水溫更需留意。高雄秀傳醫院腎臟科主任蔣恆斌指出，常溫水對腸胃刺激最小，尤其偏頭痛患者更應避免冰水，因為冰水可能引發血管快速收縮，導致頭痛加劇。
女性在特定生理時期，如月經來潮或感到胃寒時，更不宜喝冰水。彰化秀傳醫院整合醫療中心主任李伊婷表示，此時喝溫熱水有助減緩不適，保護脾胃機能。
至於每日起床後的第一杯水，也有講究。東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師姜惠珊建議，「一早起來建議喝溫水，因為經過一夜未進水，血液濃度偏高，喝溫水可促進循環，啟動一天的新陳代謝。」
看更多：不喜歡喝水怎麼辦？這5種水能代替白開水 還有益心血管、顧喉嚨
喝水溫度有彈性 關鍵是補充足夠水分
不過，對於是否「一定要喝溫水」這件事，醫師看法也有所平衡。台大醫院家庭醫學部主治醫師姚建安指出，喝水最重要的是足量、頻率及合適的狀態，而不是過度強調溫度。「室溫水大約20度，其實就已經很適合身體吸收，尤其對腎臟健康有幫助。」
綜合醫界看法，水溫的確會對消化道、循環系統與個人體質產生不同程度影響。然而最核心的健康原則依然不變：適時、足量地補充水分，才能維持身體運作正常。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
更多健康2.0報導
Joeman成功甩肉「30公斤」！醫師點名「4瘦身要點」學會大家都能瘦
增肌關鍵曝光！破解「蛋白質+醣類」肌肉長更快迷思 1吃法就能增肌
71歲林青霞靠這杯茶補氣凍齡！醫揭抗老吃「2神物」研究證實有效
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
輕熟女不明原因自發性高潮 竟是外陰前庭神經炎惹禍
好醫師新聞網記者吳建良／高雄報導 圖：張民傑診所院長張民傑醫師／本報資料照片 有一位辦公室行政人員，經常坐在辦公桌工作時，會突然間自發性高潮，這種狀況一再發生讓她非常困擾。張民傑診好醫師新聞網 ・ 1 天前
水喝太多恐傷身？醫示警「尿液變透明」藏4危機：腎臟撐不住
水喝到尿變透明，就代表健康嗎？小心是腎臟在求救！泌尿科醫師王士綱解釋，尿液的顏色，確實是身體代謝與腎臟功能的指標，但如果尿液顏色長期呈現「完全透明」，反而可能是喝水過量、腎臟超出負荷的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沒吃也胖、皮膚變差！慢性發炎恐害罹癌 醫推「10類食物」助滅火
若經常感覺疲累、腸胃不適，甚至皮膚粗糙，可能是身體處於慢性發炎狀態。營養醫學專家劉博仁提到，慢性發炎像是「火種」，會慢慢消耗免疫系統，長期下來可能導致心血管問題、肥胖、癌症等。他建議，平時多攝取全穀雜糧、十字花科蔬菜、堅果等10種抗發炎食物，有助於降低全身性慢性發炎。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
國泰世華總經理驚傳猝逝 醫師籲5招防心肌梗塞
金融業界10日傳出令人震驚的消息，國泰金代子公司國泰世華銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。這起憾事不僅讓金融圈感到震驚，也再度喚起社會大眾對心血管疾病的警覺，特別是在秋冬季節氣溫變化劇烈之際，更是心肌梗塞的高風險時期。中天新聞網 ・ 21 小時前
心臟衰退有救了！橘子皮藏「救心」成分 1吃法重啟長壽基因
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，很多癌症康復者在打完化療針、戰勝癌細胞後，卻默默迎來一場「心臟衰退的第二人生」。罪魁禍首之一，就是被暱稱為「小紅莓」的化療藥多柔比星（Doxorub健康2.0 ・ 1 天前
只是吃炒飯竟差點喪命！醫揭「炒飯症候群」關鍵
只是吃炒飯竟差點喪命！醫揭「炒飯症候群」關鍵造咖 ・ 14 小時前
流感疫苗打氣旺！ 營養師：接種前別吃「3類食物」
高敏敏日前在臉書粉專發文表示，不少人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，能夠幫身體記憶病毒，但通常保護力不超過1年，建議每年都要接種1次，才能維持穩定防護力，不過最重要的還是要靠自身免疫力。高敏敏說到，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持...CTWANT ・ 22 小時前
慢性發炎恐致癌！持續吃「深色莓果、豆製品」可改善
常覺得疲累、肩頸痠痛，可能是身體處於慢性發炎狀態。劉博仁醫師表示，長期慢性發炎會提高罹癌風險，而能夠每天改變發炎反應的方式，就是持續吃抗發炎食物，包括深色莓果、豆製品與十字花科蔬菜等。中天新聞網 ・ 21 小時前
大家都誤會了！「這零食」其實高纖低熱量 可防腸道病變
爆米花是許多人看電影的必吃零食，一般都認為爆米花熱量高，堪稱垃圾食物，但醫師高銘鴻表示，爆米花若是原味或輕度調味，熱量並不高，且有很高的膳食纖維，有益腸胃健康、防便秘及腸道病變。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
只是血糖、血壓高一點，怎麼就要洗腎？66歲退休公務員不甩5警訊：才1年「腎臟喪失排毒功能」
「三高」高血壓、高血糖與高血脂，是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險，約為一般人的2.2倍。醫師呼籲，高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。幸福熟齡 ・ 6 天前
24歲女胸部突爆痛！檢查驚見腫瘤 醫揭「1關鍵」是養瘤元凶
一名24歲女子近日因乳房疼痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平，發現約0.8公分不規則邊緣腫瘤。初次以傳統粗針切片檢查，結果雖為良性，但影像仍顯示異常，醫師認為癌症風險約10%至50%，之後以「真空輔助微創切片」取得更多組織，並同步完整移除腫瘤，所幸報告最終證實為良性腫瘤。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 16 小時前
125公斤主廚「燙傷意外確診糖尿病」！靠「這1控糖減重策略」找回健康
【健康醫療網／記者陳靖安報導】42 歲王姓男主廚體重高達125公斤（BMI 38），在燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病（糖化血色素11.3%），並有嚴重脂肪肝，每日須施打四針共120單位胰島素控制血糖。出院後，王主廚透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據監測，搭配瘦瘦針（GLP-1／GIP受體促效劑）治療與生活型態調整，三個月後成功停用胰島素、六個月後糖化血色素降至5.9%，體重減少近23%，目前僅需每週施打一劑瘦瘦針與口服藥維持血糖。 看見血糖變化 飲食管理更科學 奇美醫院代謝減重中心主治醫師彭瓊慧指出，糖尿病與肥胖常並存，若僅靠意志力節食往往難持久。透過CGM與瘦瘦針雙管齊下，能讓控糖更精準、減重更安全。 彭瓊慧醫師表示，CGM能24小時紀錄血糖變化，揭露傳統指尖血糖無法捕捉的「餐後血糖盲區」，幫助病人即時了解哪些食物會引起血糖波動。 她舉例，許多人認為番薯是健康食物，但透過CGM發現，單吃番薯可能讓血糖暴衝，若搭配蛋白質或冷藏再食用，升糖幅度就會明顯降低。「這樣的即時數據讓飲食管理不再靠感覺，而是有科學依據。」她說，CGM也能協助醫師依據患者血糖型態，微調藥物劑量與運動時間，達健康醫療網 ・ 1 天前
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
衛福部食藥署今（11）日公布邊境不合格品項，其中越南黑胡椒粒被檢出蘇丹色素四號，共計2萬多公斤在邊境全數銷毀；此外，來自法國及義大利輸入的乾酪，也被檢出大腸桿菌不合格，2批共計21.56公斤，依規定退運或銷毀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
睡太少會老 睡太多會病！國際研究揭理想睡眠時間 若輕忽下場慘！
新加坡國立大學睡眠與認知中心透過智慧戒指蒐集35個國家、結果顯示，全球最能好好入眠，也就是最會睡的國家，第一名是愛爾蘭，平均每晚能穩定睡滿約7小時，其實近年多項國際研究指出，睡眠不足或過量睡眠與心血管疾病、代謝症候群、心理健康與死亡風險相關；而長期失眠或有睡眠障礙的盛行率，在全球有持續上升態勢。TVBS新聞網 ・ 1 天前
10年口臭被妻嫌！人夫突心臟痛住院 檢查驚「牙周細菌跑進去」
即便每天刷牙，若長期忽略牙齒檢查，仍可能引發牙周問題。牙醫師趙國翔分享，一名男子長達10年未做牙齒檢查，又有口臭困擾，在妻子提醒下到門診檢查，發現他罹患重度牙周病，未料之後還出現突發性心臟疼痛，經診斷確定為心內膜炎，由牙周細菌感染引起。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
毒雞蛋有多可怕？醫警告：長期食用恐損害神經及肝腎
黃軒醫師針對民眾關心的「含芬普尼雞蛋」食用風險進行專業解析，指出一般人偶爾食用含低濃度芬普尼的雞蛋不會立即產生明顯症狀，但長期大量食用超標雞蛋，特別是孕婦、兒童及肝腎功能不佳者，可能面臨較高健康風險。中天新聞網 ・ 15 小時前
瘦子脂肪肝更慘！「這些特徵」狠奪命：肝硬化、肝癌接著來
一般認為，肥胖者較易有脂肪肝，醫師張家銘表示，瘦子也會有脂肪肝，且「代謝異常型正常體重族群」才是更危險的族群。他表示，這類人常見特徵是肌肉量低、內臟脂肪高、久坐、三餐不定、睡眠不足，雖然外表顯瘦，但代謝系統早已亮紅燈。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
對抗癌中之王「胰臟癌」！中醫揭「3大飲食」傷害健康，教你日常養生3大關鍵防範
近期有許多新聞報導胰臟癌引起社會關注。這幾年，胰臟癌在台灣的發生率逐漸攀升，醫界普遍認為與甜食過量、油脂偏多、精緻澱粉三大飲食習慣脫不了關係。姊妹淘 ・ 21 小時前