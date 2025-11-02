溫泉招待所2死意外！疑硫化氫奪命 法醫高大成說話了

兩名清潔工清理溫泉蓄水池時，疑似吸入過量硫化氫，接連昏倒、失去呼吸心跳。（圖／東森新聞）





今（2）天早上10點多，台北市北投區一間私人溫泉招待所發生一起兩死的工安意外，兩名清潔工清理溫泉蓄水池時，疑似吸入過量硫化氫，接連昏倒、失去呼吸心跳。管家察覺異狀後，立刻報案求救，但兩人送醫搶救仍宣告不治。勞檢處接獲通報後，立即派員到場了解，管家則被列為關係人，帶回派出所釐清案情。

救護車消防車停了一整排，救護人員合力將患者抬上擔架，送醫治療。因為不久前，北投一間溫泉私人招待所發生工安意外。

現場是一處私人民宅，當時兩名清潔公司員工到府來清理溫泉的蓄水池，卻疑似在過程中吸入過量的硫化氫，接連昏迷之後失去了呼吸心跳，管家察覺有異，立刻來報案求救。

事發在2號早上，台北市北投區一處住宅因為池子淤泥堵住，因此請清潔工到府處理。兩人9點左右開始清理作業，過程中頻繁進出，管家則在外面打下手，幫忙拉水管以及管線，原本還在對應工作內容，一個多小時後卻都沒有回應。

附近里長：「拉上來全身應該都中毒了啦，慘白啊當然是慘白，因為他們連消防隊員，下去救他們上來，也都是白的啊，因為有泥漿溫泉泥有沒有，已經染的全身都是，衣服也都是了啊。」

根據了解，兩名清潔工年資大約10年。女子最後一次待在蓄水池短短5分鐘就昏了過去。男同事疑似要救他，卻也吸入高濃度硫化氫。消防獲報後，花了1到2小時才成功協助脫困，雖然第一時間送醫搶救，但還是宣告不治。

法醫高大成：「濃度很小的時候，例如50ppm的時候，（硫化氫）它是一個臭雞蛋的味道，但是高濃度200ppm以上，反而沒味道。」

勞檢處接獲通報後，立刻派員到現場了解，在水池入口檢測濃度已經超過容許值10ppm，目前已經勒令停工，必須提出復工計畫，審查合格後才能復工，管家則被列為關係人，帶回派出所說明，到底是哪個環節出問題，得等相關單位調查釐清。