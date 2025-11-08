溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近期熊襲頻傳，地方政府呼籲遊客提高警覺，部分遊客因此卻步，溫泉旅館訂房量大幅下滑，重創原本在秋季賞楓旺季最為繁忙的觀光業者。
TBS電視台報導，事發地點位於距離JR越後湯澤站約200公尺的溫泉旅館「湯けむりの宿雪之花」停車場。警方表示，一名投宿的30多歲男子於當晚9時半左右獨自走在停車場內時，突然與一頭體長約1公尺的熊遭遇，左手臂被咬、手背被抓傷，造成輕傷。警方呼籲民眾務必提高警覺。
共同社與朝日新聞報導，東北岩手縣自4月以來已有5人死於熊襲擊，截至5日占同期全日本同類死亡事件半數以上，部分民眾開始徹底避開。30歲的東京白領青木惠里（音）已取消原定11月初前往岩手泡湯，她表示，熊會出現在住宅區真的很可怕，要等熊進入冬眠後才會重新考慮到岩手縣旅行。
由於短期內看不到人潮回升跡象，仰賴冬季前這波傳統旺季的商家正面臨極大不安。岩手縣一關市嚴美町10月下旬發生一名男子在家門外遭熊致命攻擊身亡。距離事發地10多公里的地方，是國家指定名勝嚴美溪。雖然正值賞楓旺季。但一家展示與販售玻璃製品的觀光設施經理表示，遊客人數明顯減少，部分原因是熊攻擊事件。他說：「如果人們在新聞中看到『嚴美』，大概會猜是發生在這個附近。」
在更往北部的北上市，一名男性旅館員工10月中旬清理露天浴池時遭熊攻擊身亡。縣內部分溫泉業者出於安全考量，已暫時關閉露天浴池。有業者透露，當日往返泡湯的遊客減少約一半，住宿旅客則改安排使用館內的室內浴池。
距離事發旅館約7公里的日式溫泉旅館「元湯夏油」位於以秘湯聞名的夏油溫泉，事件後約2成訂房遭取消，僅泡湯的訪客在部分日期更下滑7成。社長高橋宏典表示：「這發生在旺季，對我們打擊相當嚴重。」他指出，民眾如今產生「露天溫泉等於危險」的印象，不僅是今年，連明年以後客人是否會回流也難以預測。
由於通往夏油溫泉的山路將於冬季封閉，本季營業至10日為止，明年5月才重新開放，屆時正逢熊結束冬眠。高橋憂心說：「遊客的不安與名譽受損的影響恐怕會持續下去。」」
日本秋季以來的熊害持續，目前遭到人身攻擊的受害者再添兩人，一是在田中遇襲，另一則是在溫泉旅館的停車場遇襲。靠近山區、森林的城市或鄉鎮幾乎都會是可能受害的地方。
（中央社東京9日綜合外電報導）日本東北地區外海今天下午發生規模6.7地震，日本氣象廳已經針對岩手縣發布海嘯注意報。
今年日本「熊害」特別嚴重。熊頻繁闖入住宅區，截至目前已發生超過100起攻擊事件，造成13人喪命。為防止悲劇再度發生，
據日本媒體今天（11/8）報導，今天在日本山形縣的JR新庄站，出現一隻熊，新幹線一度停駛，所幸站務員反應快，將熊反鎖在車庫內，獵人也協助捕獲，才沒有釀成傷亡。
衛福部食品藥物管理署在傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，其中彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號...
原本很愛熊而主張應該「與熊共生」的日本人現在聞熊色變，因為今年熊出沒造成災害級傷害，日本環境省在8日公布今年上半年度（4-9月）熊出沒次數超過2萬次，造成12人死亡，近百人受傷，而且最可怕的是熊出沒地區有7成是在普通人生活的地區，而且甚至相當都會如岩手縣人口最多的盛岡市市中心的盛岡車站旁都有熊出沒，或是世界文化遺產的白川合掌村甚至有外國觀光客遭熊襲擊，或是台灣觀光客也不少的越後湯澤車站附近大型溫泉旅館也有旅客遭熊侵襲受傷等等，甚至東京超人氣的高尾山奧多摩地區也有熊出沒，因為今年到12月底熊都還未必進入冬眠狀態，也因此熊出沒多的北海道以及東日本地區今年的紅葉觀光受到相當影響，連外國客也都提心吊膽！
泰國自11月8日起實施新版《酒類管制法》，引發商家與旅客一片譁然。新法除原先對販售酒類的業者開罰外，首次明訂消費者若在禁止時段飲酒，也將受罰。違者最高可被罰款1萬泰銖（約新台幣9,575元），外國遊客同樣不例外。
11月8日下午，一隻滯留在山形縣新庄市JR新庄站內新幹線車庫的熊，已於下午4時左右被誘捕籠捕獲。受此影響，山形新幹線的部分列車區間停駛。
每日郵報報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日出席一場公開對談，無預警遭一名律師衝上台高喊要遞交傳票...
日本今年熊害相當嚴重，至今已有13人遭熊襲擊死亡，而熊攻擊的場面也是令人膽顫心驚。山形縣7日一間山區溫泉旅館遭熊闖入，櫃檯、廚房、和室全都遭到嚴重破壞；北海道6日晚間也有工作...
高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉...
中國官媒央視今天發布影片，引述專家聲稱可透過國際刑警組織等管道，對「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。沈伯洋表示，央視製作的「偽紀錄片」充滿造謠，堂堂一個泱泱大國，卻把手伸到其他主權國家裡；他並說，台灣跟中國是一邊一國，別妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣。陸委會則指出，給予最嚴厲譴責，認為這是企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，讓台灣人自我審查。
（中央社記者黃巧雯台東9日電）鐵道局依台鐵車站美學與功能提升計畫，針對南迴線9站進行改善，其中太麻里站除以能觀海、賞日出景觀廣場結合日昇大道，月台雨棚更塑造金針花造型，成遊客打卡與民眾拍婚紗新景點。
日本首相高市早苗昨（7）日在社群平台X上發文，透露丈夫山本拓將於 11 日接受「旭日大綬章」勳章，但她因需赴國會備詢，無法陪伴出席並「幫他推輪椅上斜坡」，一席話引發全國熱議。網友不僅祝賀山本拓獲勳，也被這段樸實而真摯的情感深深打動。
東北季風起，正是旗魚最肥美的季節。台東縣府農業處推出慢旅行活動…
（中央社記者張淑伶上海8日電）原訂於今天至15日在紐約舉辦、呈現中國獨立電影的首屆IndieChina獨立電影節，6日突然宣布停辦。負責人朱日坤表示，參加電影節人士持續受到不明勢力騷擾，因此做出這個痛苦決定。人權組織批評，這是中國政府跨國鎮壓的新例證。
台北市警方近日在處理違停事件時，意外發現一名32歲劉姓男子正在店門口吸食摻有K他命的香菸。當警方聞到奇怪氣味轉頭查看時，與劉男四目相對，劉男立即慌張丟棄手中香菸，引起警方懷疑而上前盤查。經檢驗，丟棄的香菸及劉男主動交出的吸管均呈K他命陽性反應，警方依毒品危害防制條例進行後續處理。這起案件顯示即使在公開場所，毒品使用者仍難逃法網。
台北市北投區驚傳命案，8日晚間7時許，1名70多歲韓國籍千姓老翁，陳屍在知名溫泉會館房間，女兒見狀立刻報案，警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現千翁已明顯死亡，遂交由轄區警方處理後續。
今年秋天氣候偏暖，賞楓季雖然遲到了，依舊精彩可期。無論是把台灣奧萬大初現的橘紅、阿里山雲霧間的紅黃漸層，一一收進眼底；或飛往海外追尋秋日艷色，欣賞韓國內藏山、日本茨城或群馬鐵道的絢爛紅葉。想知道國內外最夯的賞楓熱點、掌握最新的紅葉情報？繼續看下去就對了！
香港沙田官立小學近日開放學生使用簡體字應考，引發輿論爭議。對此，前任香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英表示，繁體字、粵語與高水準的英語能力都是香港特色，有必要保留，在香港主權移交前，都深入討論過要維持。