溫泉美食投票抽好禮 開跑

台灣好湯邀全民「吃好湯、抽好康」，由花東縱谷國家風景區管理處辦理的「二○二五~二○二六台灣好湯溫泉環島遊好禮三重抽」活動現正熱烈展開！

最受民眾期待的「溫泉美食投票抽好禮」已於二○二五年十一月五日起熱鬧登場，只要動動手指，就能為你心中最愛的溫泉美食投票，還有總值二十萬合法溫泉標章旅宿的優質住宿券等你抽。

台灣因位於板塊交界處，溫泉資源極為豐富多元，從北部的北投、礁溪，到南部的關子嶺、東部的知本，再到綠島罕見的海底溫泉，泉質多元，從美人湯、碳酸泉到泥漿泉都有。每一個溫泉區都因其不同的族群文化、歷史背景以及在地農產，發展出獨特的「溫泉美食DNA」。從民間小吃、在地餐廳的招牌菜到地方特色伴手禮，都是旅人泡湯前後必吃、必買的亮點。「溫泉＋美食」，才是最正港、最療癒的溫泉環島遊標配，為了讓更多人重新認識這份在地魅力，活動特別網搜整理了全台十九大溫泉區受歡迎的美食名單，邀請「湯粉」們一起打造屬於台灣的溫泉美食地圖。

民眾只需前往活動官網點選參加「溫泉美食投票抽好禮」專區，每人每區限投二票，北中南東四區共投八票，完成投票後，填寫基本資料等流程即可獲得抽獎機會，每支手機帳號限參加一次投票。本次活動獎項豐富，參與投票即有機會抽中總價值高達二十萬元優質的合法溫泉標章旅宿住宿券。

獎項總共提供四十份全台合法溫泉標章旅宿住宿券，中獎名單預計將在**二○二六年一月十二日（週一）**於「台灣好湯」粉絲專頁上公告。

台灣好湯」品牌邁入第十九年，今年以「溫泉環島遊」為年度推廣主軸，希望鼓勵民眾規劃一趟結合「健康、養生、美食」的溫泉之旅。透過此次票選活動，不僅讓旅客從「味蕾」重新認識各地文化，也能讓更多人發現，台灣溫泉與在地飲食的魅力。

縱管處許宗民處長說，每一個溫泉區都有屬於自己的風味故事，希望藉由輕鬆有趣的投票方式，讓民眾更願意踏進溫泉小鎮，品嚐美味、享受泡湯、支持在地。

除了線上動動手指投美食之外，縱管處還為實際前往花東規劃一趟溫泉之旅的民眾，準備了一份線下限定的超值彩蛋！只要活動期間內（一一四年十一月一日至一一五年二月二十八日止）在任一花東合作店家住宿、吃美食、購買伴手禮等，憑消費憑證（統一發票或收據）即可參加「花東感恩有你出鏟幸福好禮月月抽」活動。民眾單筆登錄發票或收據金額累計滿新臺幣五○○元，即可得到一組抽獎序號（每筆消費最多可獲得二○○組抽獎機會），上傳憑證並完成資料登錄填寫即可參與抽獎。這項活動獎項豐富，除了「月月抽」住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮；若前往光復鄉任一店家消費的旅客，更可享有每月加碼抽獎資格，有機會獲得iPhone17與台糖住宿券。

活動最終加碼的「鏟出幸福獎」將送出ToyotaYarisCross汽車、金豆及等多項超值大獎帶回家，更多活動詳情請至縱管處官網查詢。更多資訊，請關注「台灣好湯」粉絲專頁與活動官網活動粉專:https://reurl.cc/koY-o2K活動官網:https://taiwanhotspring.net/本處官網:https://www.erv-nsa.gov.tw/