「溫泉花季・萬金杜鵑一起出花」2月7日繽紛開幕

金山萬里 溫泉協會提供

記者黃秋儒／新北報導

春暖花開之際，新北市「溫泉花季・萬金杜鵑一起出花」系列活動於今（7）日熱鬧開幕，今年特別邀請深受親子與年輕族群喜愛的烏薩奇寶寶一同參與，結合杜鵑花海、溫泉體驗與夜間音樂演出，打造兼具療癒與趣味的春季觀光盛會。

本活動期間規劃六場溫泉音樂演唱會，演出日期為2月19、20、21、22日，以及2月28日與3月3日（元宵節），每日晚間6時至7時溫馨開唱，讓民眾在夜色與花香中，感受音樂與溫泉交織的浪漫氛圍。活動現場亦有烏薩奇寶寶互動亮相，增添拍照打卡與親子同遊的樂趣。

此外，主辦單位特別準備限量500份溫泉福袋於現場贈送，內含溫泉及在地特色好禮，送完為止，邀請民眾把握機會前來體驗。

主辦單位表示，本次活動透過「花、泉、音樂與人氣角色」的多元結合，營造具話題性與記憶點的春季旅遊亮點，期望吸引更多民眾與遊客走進北海岸，感受溫泉花季的獨特魅力。