▲溫泉、健行、賞花!南投旅遊好康月，前進台北旅展推廣在地觀光。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共同參加台北ITF國際旅展，宣傳下半年度及明年初的主題活動。為期4天的「樂旅南投主題館」於7日盛大開幕，特別邀請天選THE CHOSENs樂團表演，縣府觀光處長陳志賢與南投縣觀光產業聯盟協會等貴賓共同揭幕，熱情邀請民眾11月7日至11月10日踴躍至ITF樂旅南投館同樂。

▲溫泉、健行、賞花!南投旅遊好康月，前進台北旅展推廣在地觀光。

廣告 廣告

南投觀光處陳志賢處長表示，南投秋冬旅遊資源豐富，除了目前進行的南投健行節、溫泉季活動以外，11月底花卉嘉年華也將登場，明年初則有2026南投燈會，邀請大家可以搭著台灣好行低碳永續遊。為促進秋冬觀光行銷，縣府也正舉辦「南投旅遊好康月」，只要11月15日之前來南投旅遊消費滿500元，登錄發票即有機會抽特斯拉電動汽車。

▲溫泉、健行、賞花!南投旅遊好康月，前進台北旅展推廣在地觀光。

透過旅展縣府也發布2026南投燈會訊息，南投燈會第11周年將於2026年2月14日至3月8日盛大舉行，今年主題為「馳光萬馬奔投」，象徵馬年的朝氣與活力，將以更磅礡的燈區設計、炫彩煙火秀與創新光之水舞展演帶來震撼視覺饗宴，並搭配精彩的新春特別演出，絕對是馬年春節期間最受矚目的盛會。

陳處長出席開幕時表示，秋冬除有豐富的觀光活動以外，本次展館也整合了南投縣太極美地發展協會「小半天風味餐坊」、南投縣觀光工廠協會「采棉居寢飾文化舘」、大埔里地區觀光發展協會「楓樺台一渡假村」、南投縣旅館商業同業公會「溪頭夏緹飯店、集集鐵道行旅」、同屬南投縣觀光產業聯盟協會的「九族文化村」，以及國光客運一起前進台北旅展推廣。

廣告 廣告

樂旅南投館除展示豐富的旅遊資訊外，也推出多項免費DIY手作體驗，包括「采棉居寢飾文化舘－小兔玩偶、溪頭夏緹飯店－檜木精油沐浴球、小半天風味餐坊－植而不野茶苔球」給民眾體驗，現場參與人潮絡繹不絕；豐富的特色市集外同步推出了「市集消費滿額抽獎、樂旅南投臉書留言送禮和可愛的便利貼互動小遊戲」，年度最終場旅展縣府也大放送13張住宿券、南投2026新年桌曆、茶杯組、燈會紀念幣、保冷袋等限量精美禮品，超值體驗令參展民眾驚豔。

南投縣政府表示，秋冬是最適合旅遊的季節，除了可以參加健行節11月15日撼龍主題日、11月29日瑞龍主題日，南投溫泉季更歡迎大家來泡好湯，11月底並有2025南投花卉嘉年華登場，明年初2026南投燈會，邀請大家來南投白天賞梅花、櫻花，晚上賞花燈看表演。