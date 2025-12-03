Cozy Living, Beloved Company

溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居

屋主夫妻期望新居充滿北歐風的清新舒壓氛圍，同時兼顧毛孩的自在活動。從歐德傢俱淡水門市初次諮詢開始，與設計師張瑋哲在風格理念上一拍即合，進而展開此次合作。全案以溫潤木質調為主軸，搭配淺灰與白色調，並以圓弧語彙和洞洞板元素點綴。既有現代感，又流露溫柔趣味，打造出人與喵星人共享的理想居家時光。

SPACE NOTES

建築形式 | 新成屋

空間坪數 | 23 坪

空間格局 | 3房2廳1衛

主要建材 | 歐德系統傢俱、洞洞板、Order floor 超耐磨木地板、鋁框拉門、茶鏡

溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居 ｜ 歐德傢俱

洞洞板創意 玩出生活童趣

入門玄關採二進式設計，以黑色鋁框長虹玻璃拉門作爲隔間，保有隱私與光影穿透感。壁面結合洞洞板與茶鏡，可自由掛置小物與裝飾，以及延伸視覺提供穿衣功能，創造出靈動的迎賓端景。洞洞板元素延伸至客廳、矮櫃備餐區與主臥牆面， 增加收納機能外，也為注入變化與趣味，結合全室榮獲綠建材標章的 Order floor 超耐磨木地板，讓居家空間更添溫馨雅致。

溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居 ｜ 歐德傢俱

舒心氛圍 圓弧與柔潤調性

客廳電視主牆選用淺木紋材質，並以圓弧線條收邊；玻璃櫃展示屋主珍藏，將生活軌跡細膩收藏。灰色格柵系統門片將收納巧妙隱藏，維持整潔而不壓迫空間。搭配淺灰色布沙發與圓形淺木桌，以及大片落地窗與柔和灰色窗簾，自然光灑落使呼吸隨光線舒展。寬闊公領域為毛孩預留充足活動空間，使生活律動與愛好完美交融，趣味與舒適兼具。

溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居 ｜ 歐德傢俱

主臥保留窗邊採光，設置臥榻作休憩角落，延伸出簡約梳妝台與床頭板，視覺統整而柔和。獨立更衣室以頂天立地衣櫃設計，並延續灰色格柵與木紋系統板設計，兼具收納功能與北歐清新感。搭配深色木質掛衣架與圓形椅凳，空間簡潔而通透。 每個角落都預留細膩尺度，讓人與毛孩都能自在停留，感受生活的溫柔節奏。

溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居 ｜ 歐德傢俱

溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居 ｜ 歐德傢俱

簡潔機能 實用與靜謐舒適

全室採隱藏式收納設計，維持俐落視感，讓動線更流暢自由，也創造寬敞空間。透過木紋、白色與淺灰線性格柵三種材質的交錯，燈光以暖白層次交錯，搭配間接光源，讓歸家時光倍感放鬆。住宅展現出輕盈與活潑兼具的生活氛圍，屋主與毛孩在光影交錯間共享每一刻，空間因生活而溫潤、因互動而生動。

溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居 ｜ 歐德傢俱

設計師 張瑋哲

