溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居 ｜ 歐德傢俱
Cozy Living, Beloved Company
溫煦木光 人寵相伴的北歐暖居
屋主夫妻期望新居充滿北歐風的清新舒壓氛圍，同時兼顧毛孩的自在活動。從歐德傢俱淡水門市初次諮詢開始，與設計師張瑋哲在風格理念上一拍即合，進而展開此次合作。全案以溫潤木質調為主軸，搭配淺灰與白色調，並以圓弧語彙和洞洞板元素點綴。既有現代感，又流露溫柔趣味，打造出人與喵星人共享的理想居家時光。
SPACE NOTES
建築形式 | 新成屋
空間坪數 | 23 坪
空間格局 | 3房2廳1衛
主要建材 | 歐德系統傢俱、洞洞板、Order floor 超耐磨木地板、鋁框拉門、茶鏡
洞洞板創意 玩出生活童趣
入門玄關採二進式設計，以黑色鋁框長虹玻璃拉門作爲隔間，保有隱私與光影穿透感。壁面結合洞洞板與茶鏡，可自由掛置小物與裝飾，以及延伸視覺提供穿衣功能，創造出靈動的迎賓端景。洞洞板元素延伸至客廳、矮櫃備餐區與主臥牆面， 增加收納機能外，也為注入變化與趣味，結合全室榮獲綠建材標章的 Order floor 超耐磨木地板，讓居家空間更添溫馨雅致。
舒心氛圍 圓弧與柔潤調性
客廳電視主牆選用淺木紋材質，並以圓弧線條收邊；玻璃櫃展示屋主珍藏，將生活軌跡細膩收藏。灰色格柵系統門片將收納巧妙隱藏，維持整潔而不壓迫空間。搭配淺灰色布沙發與圓形淺木桌，以及大片落地窗與柔和灰色窗簾，自然光灑落使呼吸隨光線舒展。寬闊公領域為毛孩預留充足活動空間，使生活律動與愛好完美交融，趣味與舒適兼具。
主臥保留窗邊採光，設置臥榻作休憩角落，延伸出簡約梳妝台與床頭板，視覺統整而柔和。獨立更衣室以頂天立地衣櫃設計，並延續灰色格柵與木紋系統板設計，兼具收納功能與北歐清新感。搭配深色木質掛衣架與圓形椅凳，空間簡潔而通透。 每個角落都預留細膩尺度，讓人與毛孩都能自在停留，感受生活的溫柔節奏。
簡潔機能 實用與靜謐舒適
全室採隱藏式收納設計，維持俐落視感，讓動線更流暢自由，也創造寬敞空間。透過木紋、白色與淺灰線性格柵三種材質的交錯，燈光以暖白層次交錯，搭配間接光源，讓歸家時光倍感放鬆。住宅展現出輕盈與活潑兼具的生活氛圍，屋主與毛孩在光影交錯間共享每一刻，空間因生活而溫潤、因互動而生動。
歐德系統家俱 | 新北淡水店
設計師 張瑋哲
電話 | 02-2623-2908
免費服務電話 | 0800-033-988
地址 | 新北市淡水區中山北路2段185號
歐德集團官網 | www.order.com.tw
其他人也在看
夫妻相處之道|混搭風|17坪
只有夫妻兩個人生活，訪客很少，所以主要需求都圍繞夫妻兩個人，原本3房兩廳兩衛，考量空間感，討論後決定格局調整為一房一多功能室兩廳兩衛，設計重點除了收納外，還希望可以靈活運用，以及隔間牆落在窗戶之間，告知利弊後仍決定維持此格局調整。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
溫曦‧新域│現代風│30坪
儘管是3樓半的透天宅，但室內面積並未有想像中大，尤其廚房餐廳寬度很侷限，廚具備餐區不足。 在竹景設計室內裝修操刀規劃下，開闊了空間尺度，以日式現代風鋪排公領域，客廳窗邊臥榻與書櫃結合增加溫馨感。 廚房設計中島並採用大理石包覆，除了增加備餐區與收納外，大理石的應用也讓廚房增加上華麗的質感， 同時中島切割廚房餐廳空間，並在餐櫃設計烤玻拉門給未來小孩子畫畫使用，增加了活潑與實用性。幸福空間 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高雅簡約不落俗套！135坪新成屋在現代語彙中襯出明亮輕奢的生活輪廓
從線條到光影的呈現，豪宅設計不僅是美學與機能所構成的宅邸，在時光的流轉下，更能展現雋永而迷人的居家氣息。詠絮室內設計團隊以專業設計思維，結合巧思，透過材質、色調、軟裝等元素，讓空間在光影的映襯下，即使不張揚奢華的魅力，卻能深刻讓人感受空間獨特氣韻。id SHOW ・ 1 天前 ・ 發起對話
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 18
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 154
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 3
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 36
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 20 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 17
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看
歲末將至！到了2025年的最後一個月，塔羅小孟老師分享，這「3星座」12月將走大運，雙子座適合多研究投資項目，巨蠍座職場有貴人相助，射手座需小心破財變成月光族。EBC東森財經新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話