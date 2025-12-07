溫熱化療/透熱治療 中慈推有溫度的抗腹膜癌

慈濟醫院外科部副主任方佳偉以「有溫度的抗癌」為題，說明治療腹膜癌與腹膜轉移的療法。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中慈濟醫院外科部副主任方佳偉說，「腹膜癌與腹膜轉移」是癌症治療的難題，病人通常已經是大腸癌、胃癌、卵巢癌末期，加上癌細胞轉移腹膜造成腸胃道阻塞，只能靠點滴獲得營養；傳統化療以血液循環滲透藥物，無法集中藥效導致預後不佳。外科團隊聚焦處理腹膜腫瘤，先做「腫瘤減積手術」清除肉眼可見腫瘤，看不到的癌細胞則在手術中透過「腹腔溫熱化療」：加熱藥水至41至43度，灌注到腹腔循環並持續控溫，強化藥物療效。透熱治療則提供病人非侵入性與低副作用治療，以無線射頻或微波傳遞熱能，癌細胞位置產生42至43度熱能弱化癌細胞，提升後續化療或放療效果。

廣告 廣告

方佳偉於台灣醫療科技展分享「有溫度的抗癌」，介紹高階熱治療中心「腹腔溫熱化療」與「透熱治療」。方佳偉說明，透過溫度破壞癌細胞，甚至產生活化免疫、促進血液循環，間接提高化學藥物治療與放射線治療效果。台中慈濟醫院的人文關懷，增加病人心靈暖度，身心都能有溫度抗癌。

台中慈濟醫院2018年成立腹腔溫熱化療中心，2023年加入透熱治療設備整合為高階熱治療中心，醫療團隊橫跨十個科別落實「一條龍」照護服務。

醫師方佳偉說，透熱治療具有非侵入性、低副作用與提升後續化療放療效果等優點。（記者徐義雄翻攝）

術前3天內完成檢查與討論治療計畫，術後結合中醫、營養、復健，再加上癌症關懷志工，提供身心靈全人照護。特別是出院後個案管理師會持續追蹤並主動關懷，確保治療連續性與生活品質。臨床上，腹膜癌化指數PCI評估為輕至中度病人（PCI<10）能有極高的治癒機會；即使重度轉移（PCI≧10）也能緩解症狀、提升生活品質；高風險但尚未腹膜轉移的病人（PCI＝0），同步施行溫熱治療也能有效預防未來腹膜轉移。

「很多醫院有這類治療，但是台中慈濟醫院做的治療不太一樣，因為有很大量的人文關懷。」