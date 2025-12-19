溫王爺千歲聖誕580斤烏魚子免費吃 東隆宮廟埕開攤

屏東縣 / 綜合報導

明(20)日農曆11月1日是屏東東港東隆宮溫府千歲聖誕，今年特別的是，有信眾不惜重本，準備580台斤的烏魚子、6台的餐車，提供烤肉、黑輪、雞肉串等各種美食，今明連續2天在廟埕設攤免費提供給民眾享用，來歡迎替溫王爺祝壽參拜的信眾，能夠一飽口福。

噴槍點火炙烤，把表面烤到微焦起泡，外酥內軟，烏魚子的香氣慢慢散發出來，烘烤完後，拿起刀子以斜切法，切成片好擺盤準備端上桌。現場人員說：「要吃嗎。」

烤出來的烏魚子，熟度剛剛好，搭配蒜苗一起吃，入口香氣十足，這裡不是什麼餐廳，而是屏東東港東隆宮。記者VS.民眾說：「烏魚子好吃，(好吃喔，哇)，這不鹹，不鹹。」民眾說：「這時候正值烏魚子盛產的季節。」

東隆宮溫府千歲聖誕，很多信徒前來祭拜，替溫王爺祝壽，今年很不一樣的是，霸氣準備580台斤的烏魚子，一箱又一箱，堆疊成一座小山，要免費提供給民眾享用。

民眾說：「要大家都要來領，也算是溫王爺獻給大家結緣的，很開心，其實也不意外，因為聽說前大總理他本來就是這種(大方)個性。」東隆宮前大總理鄭春忠說：「王爺的聖誕千秋，祂那天就交代說兩天，供六台餐車要讓大家吃開心。」

今年決定在東隆宮的廟埕設攤，除了準備破500台斤的的烏魚子，還會有多台餐車提供各種美食，讓民眾享用，而其實這並非首次那麼澎派，去年登場的東港迎王祭，就出現一千斤烏魚子，以及五百斤的魷魚，打造出價值七位數的祥龍以及祥鳳，作為迎王供品。

今年替溫王爺祝壽，延續這份霸氣不惜重本，準備580台斤烏魚子，市價超過百萬元，讓信眾在參拜同時，也能大飽口福。

