溫王爺壽誕祝壽慶典！ 信眾瘋搶供品如「台版耶誕」

屏東縣 / 綜合報導

屏東東港東隆宮，近期因為主供奉的溫王爺壽誕，因此舉辦了一系列的祝壽慶典，昨(22)日晚上有場辦仙活動，廟方特別把供品糖果餅乾跟糕點，甚至包有現金的小袋子分享給大家，現場信眾瘋搶，相當熱鬧，有人說，簡直就是台版耶誕。

信眾圍在樂團外圍，一個個手伸得長長的，就是要搶供品，廟方人員大把大把的撒，一大群信眾擠上前瘋狂搶，有的則是蹲在地上，猛找掉在地上的，屏東東隆宮近期因為，廟裡主供奉的溫王爺壽誕，因此舉辦為期近兩個月的祝壽慶典，還請來樂團演奏熱鬧。

12月22日晚間，一場辦仙活動後，廟方特別把民眾祭拜的供品，跟信眾們一起分享，這些供品除了糖果餅乾糕點，還有鈔票跟硬幣，屏東東隆宮董事蔡財安說：「有的是用銅板，比如說看是50的還是10元的，有的比較大手筆的，就用紙鈔裝在紅包袋，看裡面要裝1百2百還是6百，甚至更多還有1千多的。」

大家當然都是來者不拒，搶到有裝現金的超開心，搶到吃的也很Happy，希望能夠吃平安，熱鬧的場面，有人說好像是台版耶誕，記者VS.廟方工作人員說：「(有沒有像台灣的耶誕節)有啊，有像。」

另外有信眾供奉了，相當特別的供品米糕豆，屏東東隆宮董事蔡財安說：「它的造型喔，不是做一條魚要不然就是做一隻烏龜。」廟方也切成小塊發送，讓大家一起感受，溫王爺壽誕的喜氣。

