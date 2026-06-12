溫翠蘋解鎖55歲「比基尼處女秀」！零贅肉身材辣翻全場，根本美魔女天花板！
這狀態直接原地封神！女星溫翠蘋最近在社群上大方放送粉絲福利，曬出登上節目《女人我最大》的側拍照。讓人不敢相信的是，這次竟然是她史無前例的「電視比基尼處女秀」，畫面一出瞬間引爆全網討論，這身材根本是美魔女天花板。
畫面中她換上清新感十足的淺色系比基尼，完美展現毫無贅肉的極致傲人曲線與超長辣腿，腹肌線條隱約可見，整個人散發出滿滿的健康美。其實前陣子她才透露自己生了一場病，體會到健康的重要性後便積極重回健身房鍛鍊，看來這波「沉浸式體態管理」成效直接拉滿，完美演繹了什麼叫越活越漂亮。
除了體態自律，溫翠蘋私底下還非常有才華，之前就曾分享過自己花費近百小時、自學完成的超精美油畫作品。這種既能靜心畫畫、又能瘋狂健身的「鬆弛感生活哲學」，讓她不管在氣質還是外在都保持在最佳狀態，完全打破了年齡的框架。
這次的比基尼辣照也引來大批網友朝聖，紛紛留言大讚這根本是20幾歲的少女身材！只能說歲月在姐姐身上完全沒留下痕跡，看完了這組零死角美照，直接讓人想立刻動起來、加入健康美力的行列。
看更多 CTWANT 文章
Melody揪女兒「泳池熱舞」！林心如、孫芸芸全現身 網集體看跪：這是姐姐不是媽媽吧？
夢回全智賢？法拉利姐張婷婷曬「精緻高訂妝」美到網嚇瘋：這不是阿義，是韓劇女主角！
野生賈靜雯「騎YouBike回家」被拍！無濾鏡真實狀態曝光 網看傻：根本大學生放學
其他人也在看
他們玩《英雄聯盟》相戀12年結婚，官方驚喜送「客製大禮」吸萬人讚爆朝聖
《英雄聯盟》自 2011 年開服至今，已經陪伴玩家 16 個年頭，許多從小開始玩的玩家們現在早已長大成人、準備成家立業，甚至與《英雄聯盟》同年出生的小嬰兒們現在也差不多要上高中了。而最近國外就有一對因《英雄聯盟》而結緣的情侶愛情長跑 12 年後準備步入禮堂，女方的妹妹也曬出 Riot Games 暖心致贈的特別禮物，還分享 Riot 內部員工們的祝福小卡：「從英雄選角到『Say Yes』，多美好的一段旅程，祝你們一生幸福！」
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
川普鐵腕遣返！美包機載伊朗等國移民飛往中非共和國
美國總統川普持續擴大移民鐵腕政策。一架載有伊朗、阿富汗等國國民的美國驅逐出境包機，正飛往局勢動盪的中非共和國。儘管這類「第三國遣返」面臨法律爭議，且中非共和國被美方列為最高級旅遊警示，川普政府仍執意執行。
幕後祕辛！安以軒一個人的孤寂辛酸 獨扛一家子4年半神祕生活
【曾宛如／台北報導】安以軒自老公陳榮煉被澳門警方逮捕判刑，就過著神祕低調的日子，所有公開活動、社交場合都不見她人影，讓人好奇，直至這回她拍攝好友A-Lin新歌《一個人》MV，才終於露面，據她身邊密友透露，安以軒這4年半在台北家中深居簡出，一個人照顧著上小學的兒子66及5歲女兒娃寶，扛起照顧整個家庭的重擔，充滿孤寂辛酸，也讓她成長很多，原本不會下廚的她，現在能親力親為的為孩子做一桌子家常菜，教導他們課業或生活問題，而且這4年半，她沒有接工作，沒有任何收入，靠以往積蓄投資理財，學會買股票買基金。兒子一雙大眼跟她一個樣，喜歡畫油畫的女兒很懂事，是她生活的重心及能量來源。此外，星友們包括A-Lin、夏于喬、戴愛玲等人的關心陪伴，也給了她很大的力量，她偶爾被狗仔捕捉到身影，往往都是在跟姊妹們相聚。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
世足》張政禹「略懂」世界盃看好西班牙 笑稱法國因姆巴佩玄學不妙
中華職棒味全龍張政禹雖是資深NBA球迷，近期除了關注NBA總冠軍賽，對於已經開踢的2026國際足總世界盃自稱「略懂！略懂！」，談到本屆賽事奪冠熱門，他開玩笑的則以「玄學」角度去分享，「反正不是法國，因為姆巴佩（Kylian Mbappé）好像沒有冠軍命。」
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
人多欺人少！藍白強行通過「高虹安條款」 綠營女將曝「市長」曾致電施壓
即時中心／熊家瑜報導立法院藍白黨團今（12）日憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，疑似替新竹市長高虹安今（2026）年的地方選舉解套，被外界戲稱是「高虹安條款」；民進黨立委林淑芬更被媒體直擊，痛罵8名滑手機的白營立委是「超速仔」。對此，綠營立委林楚茵今日也發文痛批，藍白通過《選罷法》修正案只是為了「替自己人解套」；她更揭露，初審時曾有立委接獲「市長」電話施壓。
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
劉亦菲超仙原名曝光「原本不姓劉」！滿門菁英家世太驚人 網嘆：根本小說女主角
「神仙姐姐」劉亦菲近期因為家世背景再度掀起熱議。不同於演藝圈多數藝人，她是名副其實的滿門菁英，祖輩與父母都在頂尖領域卓有建樹，且四人都擁有個人百科詞條，家族底蘊相當深厚。
安以軒消失螢光幕10年回來了 無預警主演A-Lin 新歌MV
【記者林丞偉／台北報導】金曲歌后A-Lin今年接下第37屆金曲獎典禮主持棒，正在備戰的她，搶「鮮」推出新歌《一個人》，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂，MV女主角更是驚喜邀來婚後淡出螢光幕10年的戲劇女神安以軒。
不負「玉」見！黃山料炎上意外扯出陳玉珍 清純舊照曝光
即時中心／林韋慈報導YouTuber多米多羅近日以暢銷作家黃山料的作品為題拍片評論，直言內容很「水」，並稱閱讀6本僅體感2本，引發網路熱議。該影片上架後迅速累積超過200萬次觀看，也意外讓黃山料過去一則關於國民黨立委陳玉珍追愛的舊文，再度引發討論。對此，陳玉珍曾受訪回應，強調談論他人隱私並不道德。而過去，陳玉珍曾公開的年輕清純照片以及自述擇偶條件也再度成為焦點。
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...