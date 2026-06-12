溫翠蘋解鎖55歲「比基尼處女秀」！零贅肉身材辣翻全場，根本美魔女天花板！

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（圖／取自溫翠蘋fb粉絲團）

這狀態直接原地封神！女星溫翠蘋最近在社群上大方放送粉絲福利，曬出登上節目《女人我最大》的側拍照。讓人不敢相信的是，這次竟然是她史無前例的「電視比基尼處女秀」，畫面一出瞬間引爆全網討論，這身材根本是美魔女天花板。

（圖／取自溫翠蘋fb粉絲團）

畫面中她換上清新感十足的淺色系比基尼，完美展現毫無贅肉的極致傲人曲線與超長辣腿，腹肌線條隱約可見，整個人散發出滿滿的健康美。其實前陣子她才透露自己生了一場病，體會到健康的重要性後便積極重回健身房鍛鍊，看來這波「沉浸式體態管理」成效直接拉滿，完美演繹了什麼叫越活越漂亮。

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（圖／取自溫翠蘋fb粉絲團）

除了體態自律，溫翠蘋私底下還非常有才華，之前就曾分享過自己花費近百小時、自學完成的超精美油畫作品。這種既能靜心畫畫、又能瘋狂健身的「鬆弛感生活哲學」，讓她不管在氣質還是外在都保持在最佳狀態，完全打破了年齡的框架。

（圖／取自溫翠蘋fb粉絲團）

這次的比基尼辣照也引來大批網友朝聖，紛紛留言大讚這根本是20幾歲的少女身材！只能說歲月在姐姐身上完全沒留下痕跡，看完了這組零死角美照，直接讓人想立刻動起來、加入健康美力的行列。

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