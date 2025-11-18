溫補養生抗發炎 調理體質提升免疫

甜菜根 就是一種老少咸宜的 溫補食材，尤其對年長者 以及身體虛弱的人 很不錯，能促進血液循環 改善手腳冰冷，也因為甜菜根 性平不燥熱 能夠達到溫中補氣 高纖促進消化 又能強化免疫力。建議可以用燉煮的方式 加入燕麥 紅豆 薑片等等 甜鹹口味兩相宜**天氣變冷，不少民眾會喜歡進補，為得是增強免疫力，營養師建議，可以適時補充，維生素A或C，有助於改善疲倦、發炎反應，或是在溫性的燉補藥材中，加入蔬菜，也有助於健康，至於、如果本身是熱性體質、或是過敏的人，要避免花生、堅果等等食材，才不會影響皮膚，而專家提醒，想要進補，建議一周一次即可，切勿補過頭，造成反效果。

立冬來臨，寒氣悄悄逼近，季節轉換、對免疫力不好的人，就容易感冒、疲倦，因此，不少人想著抓緊時間進補。新光醫院營養師 莊子瑩：「免疫力的部分，其實像我們(維生素)A跟C還不錯之外，抗氧化力 我們適時地減少體內自由基，其實包含說疲倦 發炎反應都會下降，那像我們剛剛說的 甜菜根這些東西，也可以搭配高纖一點的，像穀物 燕麥這種，然後我們去做一個燉補的湯品。」

廣告 廣告

中醫師 周宗翰：「以涼補跟平補為優先，那怎麼樣是涼補跟平補呢，就是在溫性的藥材裡面，多加一些蔬菜 譬如說大白菜 蘿蔔，或者是木耳 地瓜葉，這部分對我們的一個，那個溫熱的藥膳，它有平補的一個效果。」

對於漸漸轉涼的天氣，燉補湯品下肚，就能調理體質、增強免疫，為寒冬注入溫暖，但要注意，一旦過度就會上火，如果本身又是熱性體質的人，更是適得其反。中醫師 周宗翰：「食補裡面放花生 堅果，那花生跟堅果本身就是屬於過敏原，所以這要特別避免，因為有些人對於花生 堅果過敏，他本身不知道，鼻黏膜的過敏或者是皮膚的過敏，像有些有異位性皮膚炎，或蕁麻疹的一些族群來講的話，吃到溫補的食療 他的症狀會更嚴重。」

秋冬進補，適合免疫力較低或容易感冒的民眾，像老年人、孩子等等，但醫師提醒，除了選擇符合個人體質的食材之外，時間也是關鍵。中醫師 周宗翰：「一個星期大約一次為限，挑天氣比較冷的時候，那時候來做服用 效果會更好，那盡量在晚上或是在中午的時候，就是當作正餐服用。」

新光醫院營養師 莊子瑩：「盡量以植物性的食物來源為主，包含說我們蔬菜湯，可能也取代我們藥膳排骨湯這些，那它其實植物性的固醇類，以及植物蛋白都是相對於肉類的蛋白，都有更好的效果。」

掌握"適度"原則，才能滿足口腹之慾，同時也補到健康。

更多 大愛新聞 報導：

愛要說出口！陳少卉的悄悄話

日本熊害 楓葉季富士山人潮不減

