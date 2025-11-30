溫警處理交通事故 徒手清除道路玻璃碎片民眾讚爆

宜蘭警分局枕山派所員警游宗偉接獲通知員山鄉員山路有交通事故，及時前往處理，恢復順暢，準備離去時遂發現車禍現場有方才倒地機車的擋風玻璃碎片，遂隨手將馬路上玻璃碎片一一撿拾起，，網友讚爆「暖警」、「宜蘭最美風景」。（宜蘭警分局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭警分局指出，十一月二十九日上午，員山鄉員山路發生交通故事，枕山派所員警游宗偉擔服超商巡簽勤務，接獲通知及時前往協助交通疏導，游員見到道路留有倒地機車的擋風玻璃碎片，擔心影響人車安全，他蹲下在車流相當大的車陣中，徒手撿拾碎玻璃。警方說這一幕被拍下來，網友讚爆「暖警」、「宜蘭最美風景」。

警方表示，十一月二十九日上午八時許，游宗偉擔服超商巡簽勤務，接獲通知及時趕到現場，因事故造成機車騎士與乘客輕傷，經送醫後無大礙，游員將警用摩托車開啟警示燈、現場實施交通疏導，待交通事件排除後，游員見車流逐漸恢復順暢，準備離去時遂發現車禍現場有方才倒地機車的擋風玻璃碎片大小不一分散在馬路上，游員擔憂其會影響用路人的安全，遂隨手將馬路上玻璃碎片一一撿拾起，確保用路人安全。

警方說，這幕剛好被路過民眾拍下並PO網，照片上還寫著大字「謝謝你！阿sir」，默默的暖舉讓不少人深受感動。

網友紛紛留言，「感謝細心的警察大人」、「溫馨的畫面」、「一個小動作避免大憾事」、「值得勉勵」、「好警察不多了！」也有人關心提醒，「徒手撿玻璃很危險，應該放個交通錐，借掃把比較安全，怕遇到沒帶眼睛出門的騎士或駕駛」。