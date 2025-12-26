溫馨助學圓夢20週年 新北攜手民間助學子擁夢飛翔
新北市政府教育局今（26）日辦理「圓夢20年～愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動，向長期支持圓夢基金的企業與社會賢達致上最深的謝意。這項自民國94年成立的基金，至今已累計獲得近3億元捐助，並已獎助達5,000人次的設籍新北卓越清寒學生。
侯友宜市長表示，新北市長期獎助設籍新北市之全國高中職、市立國中小及新北市私立高中職的卓越清寒學生，自114年度起調高每學年度獎助額，且新北市溫馨助學圓夢獎助金擴大獎助對象至大專學生，提升對弱勢學生經濟支持。
今年感恩會以「圓夢20~愛在新北，擁夢飛翔」為主軸，特別感謝各界善心人士，包含微星科技股份有限公司、日電貿股份有限公司、財團法人何嘉仁文教基金會、戴建耘教授、臺灣金山財神廟慈善會、財團法人厚生慈善基金會、賀眾企業股份有限公司等個人與團體愛心相伴，讓孩子得以勇敢追夢。
日電貿股份有限公司副董事長李坤蒼表示，日電貿自106年級持續捐贈，迄今捐贈將近1,500萬元；另外今年更新加入賀眾企業股份有限公司捐助600萬元資金，這不僅是一份捐贈，更是對學生們的關懷和支持，呼籲更多企業和個人支持新北市溫馨助學圓夢基金，為有夢想孩子創造更好的明天。
今年適逢圓夢20周年，當年受補助的孩子長大了紛紛回娘家，其中目前擔任衛福部台北醫院的陳文軒醫生表示，感謝新北市教育局溫馨助學圓夢基金及所有善心企業主，感謝這份關鍵的支持，讓我們得以完成學業、勇敢逐夢。我們已長大投身社會服務，未來將秉持這份愛與鼓勵，努力工作，回饋社會，持續將這份新北的溫暖傳遞下去。
此外，目前擔任本市學校社工師的吳嘉芳說，要謝謝所有為圓夢基金貢獻一份心力的人，因為有你們，我才能有足夠的後盾努力讀書，未來我也會讓自己盡一份心力，回饋給這個世界，把愛傳下去；目前擔任國立體大標槍教練徐若家，謝謝當年圓夢基金幫助我達成夢想，我會更努力認真，日後回饋更多追夢者。
看到圓夢學長姐的奮鬥故事，樹林高中黃翊珊同學說，感謝學長姐回家，帶領傳承給我們圓夢精神，讓我在成長路上可以開心勇敢追夢。活動最後在侯友宜市長的致詞與致贈感謝狀後，啟動了「感恩傳承點燈儀式」，象徵這份愛心與夢想的火光將持續燃燒，代代傳承。
