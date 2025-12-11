溫馨戀愛大作《心跳文學社》無預警宣布上架手機平台免費下載，在哪都逃不過莫妮卡

溫馨戀愛大作《心跳文學社》無預警宣布上架手機平台，在哪都逃不過莫妮卡（圖源： Team Salvato ）

溫馨戀愛打破第四面牆，多年來都是社群討論經典的大作《心跳文學社》（Doki Doki Literature Club），經由團隊 Team Salvato 驚喜宣布上架兩大手機而且還是平台免費下載，我們都逃不過，或者終將面對莫妮卡的救贖。

Team Salvato 宣布《心跳文學社》上架兩大手機平台，而且遊戲本篇免費，歡迎加入文學社，透過與紗世里、夏樹與莫妮卡的互動，分享自己所寫的詩詞，於交流過程中發掘彼此的文學天賦，由此漸生好感，展開心跳的校園生活！另外可購買 Plus 內容即可解鎖以下專屬功能：

6 篇關於友誼與文學的全新番外篇，總長度可達數小時

超過 100 張可解鎖圖片，包括全新遊戲美術圖、桌布、從未公開的概念草圖等等

共 26 首音樂曲目，包括 Nikki Kaelar 創作的 13 首全新可解鎖歌曲，以及 Jason Hayes 和 Azuria Sky 兩位特別嘉賓的精彩作品

內建 DDLC 音樂播放器，可建立自訂播放列表，聆聽您喜愛的歌曲，或循環播放單曲

本遊戲不適合兒童或容易受到驚嚇的人士。