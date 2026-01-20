溫馨歲末 安慶國小發紅包

安慶國小在學期最後一天舉辦歲末發紅包活動。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

農曆春節將近，安南區安慶國小在學期最後一天舉辦歲末發紅包活動，延續去年由「財神爺發紅包」的溫馨傳統，全校一千三百多位師生齊聚一堂，齊天大聖、財神爺發紅包，在歡笑與祝福中迎接新年到來。

安慶國小校長羅智韋與家長會會長王清源裝扮成「齊天大聖」，家長會成員則化身「財神爺」，親手將紅包送到孩子們手中，現場驚喜連連。安慶國小特別設計「一馬當先」祝福卡片，卡片貼有壹圓硬幣，象徵「一元復始」，也寓意孩子在新的一年能穩健成長。

羅智韋表示，歲末紅包不僅是節慶祝福，更承載著對孩子的期許，希望在新的一年步伐穩健、前途光明，也鼓勵孩子珍惜這份祝福，未來長大後能將溫暖回饋社會，讓善意持續傳遞。

王清源指出，今年延續財神爺發紅包的傳統，不僅讓校園充滿過年氛圍，更凝聚師生與家長之間的情感，期盼這項充滿教育意義的活動能年年延續，讓孩子們在學期最後一天，留下被祝福、被守護的溫馨回憶。