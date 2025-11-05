溫馨漫畫《雛子的筆記》作者解釋為何完結：我想畫瑟瑟的東西

由作者三月從 2014 年開始連載的四格漫畫《雛子的筆記》（ひなこのーと），描述不擅長和人說話的女主角，為了加入演劇社、成為健談的人而前往東京唸書，是一部內容溫馨且歡樂的日常向作品，目前已經在 2021 年完結。而最近三月在 YouTube 中上傳了一部影片，解答了長久以來《雛子的筆記》為何完結的傳聞，承認：「我想畫成人向的東西」

當年也曾動畫化。（圖源：雛子的筆記 動畫官方劇照）

從《雛子的筆記》完結以來，關於該作品有各式各樣的傳聞，像是作者和出版社、聲優不合等。而終於作品完結 4 年後，三月在個人 YouTube 頻道上傳影片解釋了所有大家好奇的事情，像是《雛子的筆記》並不是被「腰斬」的，她本人和出版社編輯部的大家關係從以前到現在都非常好，被聲優封鎖也只是都市傳說，完結原因單純是：「我想畫成人向的東西」

廣告 廣告

並談起《雛子的筆記》是在角川旗下的 Comic Cune 連載漫畫有這類型的限制，所以她只好畫了 6 年的溫馨日常漫畫，但直到 5 年前時，編輯部的方針突然改變，讓她提起勇氣的說想要在最新劇情加入成人向內容，編輯也直接同意。但最終三月考慮到粉絲、編輯和公司眾人的支持，她還是不忍心轉換作品的風格。於是和編輯部達成共識，改成結束連載後，通過新的連載作品來發揮她一直想畫的內容，並說：「《雛子筆記》完結只有一個理由，就是我的創作衝動突破極限了」。