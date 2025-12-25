溫馨的聖誕節禮物 台中縣同心獅子會捐贈中市府2輛復康巴士

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中縣同心獅子會第30屆會長許瀚升率領獅友們，今(25)日慷慨捐贈台中市政府2輛復康巴士，未來將在大里、霧峰和東西中南區服務。社會局長廖靜芝代表受贈，感謝獅子會長期以來對台中市民的關懷與付出，身障朋友能夠安全、舒適的就醫、復健及參與社會活動。

廖靜芝指出，台中市有6都唯一不限戶籍且全年免費的復康巴士服務，共乘率更高達77%，蟬聯6都第1。台中縣同心獅子會帶著滿滿的愛心與善心，送給市民2輛復康巴士這份耶誕大禮，不僅提升運能，也嘉惠更多有需求的身心障礙者。

許瀚升表示，今年接任會長後，發起捐贈2輛復康巴士的目標。感謝全體獅友做公益植福田，迅速凝聚善的力量，一個晚宴便籌募到40多位獅友共240萬元捐款，發揮「同心齊善 溫暖相傳」的精神，協助提升台中市行的便利。

社會局說明，台中市目前有285輛復康巴士，因應身障朋友的搭乘需求，明年預計加入5輛復康巴士，營運總數將增加至290輛，搭配網路預約系統與GPS 車隊監控 APP，持續優化無障礙交通環境，讓每一位行動不便的身障朋友都能獲得更即時、安心的服務。