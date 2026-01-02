溫馨童年記憶 高職學生巧手化身金工飾品

高職美工科金工組學生將童年記憶轉化為飾品，十分討喜。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕每個人在成長過程中都伴有兒時的溫馨回憶，隨著歲月流逝，重新遇見都會帶著滿滿的記憶與感動，新北市高職美工科金工組學生在跨年作品展中，展出她們的童年回憶化身為金工作品，像是令人垂涎的糖葫蘆、竹蜻蜓、波浪鼓，還有卡通角色多啦A夢，都變成精巧的項鍊和手飾，觸感細緻，更多一份溫暖。

每件精巧的金工飾品，都蘊藏著快樂的童年回憶。(記者翁聿煌攝)

指導老師簡志達指出，現在科技發達，所有的東西都可以用AI和電腦製作成虛擬影像，雖然效果逼真，但是卻缺乏真實感，他鼓勵學生，在這個虛擬時代，反而是能夠用手工一刀一刀刻製出的作品貨真價實，最能得到別人共鳴。

今年的跨年展中，美工科金工組3年級學生的作品，既能體現金工的溫潤質感，又能帶領大家走回兒時溫馨記憶，得到師長一致的好評，其中廖語婷製作的〈糖念〉將一串串的糖葫蘆，轉化成女生的金屬飾品，不論是戒指還是項鍊，呈現出童趣意像。

學生將古早文化結合專業設計及製作課程，打造出獨一無二的創意作品。(記者翁聿煌攝)

廖語婷說，自己小時候最喜歡放學後，跟著堂姐一起到夜市買串草莓糖葫蘆，吃到嘴童的脆甜滋味，馬上就能忘記在一天生活中所有的不愉快，也有學生把小時候玩的波浪鼓製作成金工飾品，雖然是掌中的小巧飾品，一樣能靈巧地左右搖動，趣味十足。

還有竹蜻蜓、多啦A夢，都變成漂亮的飾品，穿戴上它們，也將從小的快樂記憶都帶著身上，簡志達說，年輕人創意無限，想到把古早的流行文化，結合本身的專業學習成果，值得肯定。

