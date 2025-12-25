溫馨節慶嘉年華！東海點亮夜光玫瑰園、永續聖誕樹 平安夜校園人潮創高峰
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】東海大學24日以「為愛降生」為主題，於路思義教堂舉行聖誕平安禮拜，校園同步點亮全台唯一的夜光玫瑰園，並結合高達9公尺的永續聖誕樹，形塑溫馨且極具辨識度的校園聖誕城。總務處表示初估約超過兩萬人次走入校園，平安夜入校人數可說創下近十年新高。平安夜禮拜中，校長張國恩與校長夫人羅蕙蓮一起點亮第五根蠟燭，為眾人獻上祝福。
今年東海聖誕城最大亮點，在於首度整合「夜光玫瑰園」與「永續聖誕樹」兩大核心場域。玫瑰園於夜間以低彩度、柔和微光呈現，聖誕燈光沿著玫瑰花園周圍的羅漢松層層灑落，光影自然延伸至花園深處，萬朵玫瑰在夜色中若隱若現、靜靜綻放，宛如被時間輕輕托住的祝福，成為全台少見且極具詩意的校園節慶景觀。
與玫瑰園相互呼應的，是校園中接近9公尺高的永續聖誕樹。總務長許和捷表示，致力推動永續的東海，今年首度以真實松柏樹取代高耗材的裝置型聖誕樹，這棵聖誕樹未來將隨樹木自然成長逐年增高，象徵東海的祝福不僅在節慶被點亮，更能隨時間持續生長，讓聖誕精神與永續理念在校園中並行實踐。
入夜後，路思義教堂外牆同步展演大型光影投影，信仰意象在夜空中緩緩展開。校園內亦安排耶誕公車串聯各主要場域，沿途規劃聖誕市集與文創攤位，並由學生會與社團共同策劃DJ派對、生存遊戲等聖誕快閃表演，為節慶夜晚注入青春活力。今年因攤商數量增加，校園整體氛圍更顯熱絡，吸引不少民眾駐足停留，宛如一場溫馨而流動的節慶嘉年華。
教堂內的子夜禮拜由主任牧師陳尚仁主持，以「為愛降生，有一嬰孩為我們而生」為題，透過莊嚴而寧靜的儀式，傳遞信仰的核心價值。與婦女會會長羅蕙蓮一起點亮蠟燭的張國恩校長表示，他和夫人希望每一位走進東海的人，都能在耶穌基督誕生的日子裡，感受到安定與祝福，帶著平安與盼望迎向新的一年。
今年子夜鐘聲依舊敲響一百響，象徵圓滿與祝福。根據總務處初估統計，由於隔日適逢行憲紀念日放假，平安夜湧入估計超過兩萬人次，除學生外，約三成為家庭親子同遊。傍晚時分，校園內已出現人潮，晚間八時後入校人數更是攀升，路思義教堂前草坪處處是席地而坐的學生，教堂內的平安夜禮拜亦擠滿虔誠禱告的人群，為東海寫下近十年來最溫暖而動人的一個平安夜。
