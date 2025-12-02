溫馨舒適的桃園合法貓舍推薦 超親人焦糖藍金漸層貓咪就在這
地方中心/綜合報導
桃園寵物店推薦 北部英國長毛貓控新選擇
在桃園火車站附近，有一間新開幕的桃園家庭式貓舍綺麗喵舖，成為在地飼主們熱烈討論的話題。許多曾經預約造訪的飼主表示，每當走進這間桃園區合法貓舍時，都會驚訝於貓咪親人的個性與愛喝水的好習慣。這些微小的細節，正反映了創辦人在飼養與照護上的細心與專業。而最令人意外的是，綺麗喵舖的主理人，原本其實是堅定的「狗派」。
貓咪魅力無法擋 從狗派到桃園英短貓舍主理人
桃園英短品牌綺麗喵舖的主理人表示，自己原本更喜歡狗狗，對貓咪不甚熟悉，直到參與一連串寵物專業課程。課程期間，她與幾位從事貓旅館與貓舍經營的同學共同實作，逐漸對貓產生深厚情感，隨後便在同學的邀請之下，擔任這間桃園人氣貓舍的主要照護者與負責人。
桃園合法繁殖貓舍推薦 家庭式照護把貓當家人
「把貓舍的貓當家貓在養」，是她始終堅持的理念。不同於傳統繁殖場的刻板印象，桃園專業貓舍綺麗喵舖拒絕密閉籠養，改以半放養方式，讓貓咪能自由活動。牆面特別安裝吸盤跳台與天空步道，滿足貓咪攀爬的天性。空間中裝設有多台空氣清淨機，並定期通風，確保環境乾淨舒適。每一個設計，都彰顯這間桃園貓咪培育場對於毛孩福祉的重視。
桃園貓舍未來規劃 照護課程規劃中
對於未來，主理人有著許多想法。她透露，桃園品種貓舍綺麗喵舖將規劃推出貓咪照護課程、開設新據點，並與貓咪咖啡廳合作，讓退役種貓能夠以不同的形式陪伴人群。
「有很多人對於我們家貓咪的日常很好奇，等到人力充足之後，也會推出貓咪生活直播，讓喜愛貓咪的朋友們能看見牠們平時的互動、飲食與遊戲時光。」
北部合法貓舍推薦 專業用心的信賴之選
對於喜愛英國短毛貓、英國長毛貓，以及金漸層、銀漸層、焦糖藍金、紫金等漸層毛色貓咪的飼主而言，兼具專業知識與細膩用心的北部專業貓舍綺麗喵舖，或許正是一個值得信賴的桃園貓咪買賣選擇。
關於【綺麗喵舖】 你或許還想知道
Q1：【綺麗喵舖】和一般桃園貓咪寵物店或繁殖場有什麼不同？
A1：【綺麗喵舖】強調家庭式照護，採半放養模式，避免密閉籠養，打造舒適的成長環境，這點讓許多飼主印象深刻。
Q2：【綺麗喵舖】的貓咪是否有醫療與晶片保障？
A2：【綺麗喵舖】提供完整醫療檢查、疫苗紀錄，並依規定植入晶片登記。這讓消費者在購買英短或漸層貓咪時，能清楚掌握健康與合法來源。
Q3：如果對貓咪照護不熟悉，【綺麗喵舖】會提供指導嗎？
A3：主理人本身具備寵物保母與行為學背景，會提供新手飼主日常照養建議，包括飲食安排、飲水習慣建立，甚至分享貓咪行為觀察經驗。
Q4：【綺麗喵舖】是否具備相關認證？
A4：【綺麗喵舖】已取得 WCF 與 TICA 國際貓舍雙重認證，並配合動保單位定期稽查。對於關注合法來源與專業背景的飼主而言，這提供了更高的信任保障。
【綺麗喵舖】
特寵業繁字第C1130663號
地址：桃園市桃園區春日路19號1樓
聯絡電話：0911-792-085
官方 Facebook：https://rink.cc/87w7a
官方 Instagram：https://rink.cc/3qvek
官方 Threads：https://rink.cc/gewad
Google 地標：https://rink.cc/bs2lj
（最新資訊請以貓舍公告為準）
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天道盟大咖萬華出事！慘遭斷「雙腿腳筋」2嫌犯竟冷笑細看
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達。中天新聞網 ・ 10 分鐘前
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 4 小時前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 1 小時前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 13 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 15 小時前
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 8 小時前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 1 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 3 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 15 小時前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 22 小時前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 16 小時前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
財運不請自來！12月最會賺的3大生肖出爐 小心「被錢追著跑」
2025 年正式進入倒數，「12月財運」成為許多人最關注的關鍵字。根據《生肖運勢》解析，本月有三大生肖成為年末最大贏家，不但事業有人帶路、財源湧現，甚至連生活中的小確幸都明顯增加，被視為今年最後一波運勢高峰。你的生肖在榜上嗎？(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前