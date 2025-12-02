溫馨舒適的桃園合法貓舍推薦 超親人焦糖藍金漸層貓咪就在這

桃園焦糖藍金漸層英短貓推薦！自在地在半放養環境裡探索，性格更加溫馴親人（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

地方中心/綜合報導

桃園寵物店推薦 北部英國長毛貓控新選擇

在桃園火車站附近，有一間新開幕的桃園家庭式貓舍綺麗喵舖，成為在地飼主們熱烈討論的話題。許多曾經預約造訪的飼主表示，每當走進這間桃園區合法貓舍時，都會驚訝於貓咪親人的個性與愛喝水的好習慣。這些微小的細節，正反映了創辦人在飼養與照護上的細心與專業。而最令人意外的是，綺麗喵舖的主理人，原本其實是堅定的「狗派」。

超可愛的桃園英國短毛貓就在【綺麗喵舖】，等候與新家庭建立溫暖連結（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

貓咪魅力無法擋 從狗派到桃園英短貓舍主理人



桃園英短品牌綺麗喵舖的主理人表示，自己原本更喜歡狗狗，對貓咪不甚熟悉，直到參與一連串寵物專業課程。課程期間，她與幾位從事貓旅館與貓舍經營的同學共同實作，逐漸對貓產生深厚情感，隨後便在同學的邀請之下，擔任這間桃園人氣貓舍的主要照護者與負責人。

桃園貓舍推薦【綺麗喵舖】，專業打造適合貓咪健康茁壯的舒適環境（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園合法繁殖貓舍推薦 家庭式照護把貓當家人



「把貓舍的貓當家貓在養」，是她始終堅持的理念。不同於傳統繁殖場的刻板印象，桃園專業貓舍綺麗喵舖拒絕密閉籠養，改以半放養方式，讓貓咪能自由活動。牆面特別安裝吸盤跳台與天空步道，滿足貓咪攀爬的天性。空間中裝設有多台空氣清淨機，並定期通風，確保環境乾淨舒適。每一個設計，都彰顯這間桃園貓咪培育場對於毛孩福祉的重視。

桃園品種幼貓在安全的環境中自在玩耍，展現自然的好奇心（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園貓舍未來規劃 照護課程規劃中

對於未來，主理人有著許多想法。她透露，桃園品種貓舍綺麗喵舖將規劃推出貓咪照護課程、開設新據點，並與貓咪咖啡廳合作，讓退役種貓能夠以不同的形式陪伴人群。



「有很多人對於我們家貓咪的日常很好奇，等到人力充足之後，也會推出貓咪生活直播，讓喜愛貓咪的朋友們能看見牠們平時的互動、飲食與遊戲時光。」

北部合法貓舍推薦 專業用心的信賴之選



對於喜愛英國短毛貓、英國長毛貓，以及金漸層、銀漸層、焦糖藍金、紫金等漸層毛色貓咪的飼主而言，兼具專業知識與細膩用心的北部專業貓舍綺麗喵舖，或許正是一個值得信賴的桃園貓咪買賣選擇。



關於【綺麗喵舖】 你或許還想知道



Q1：【綺麗喵舖】和一般桃園貓咪寵物店或繁殖場有什麼不同？

A1：【綺麗喵舖】強調家庭式照護，採半放養模式，避免密閉籠養，打造舒適的成長環境，這點讓許多飼主印象深刻。



Q2：【綺麗喵舖】的貓咪是否有醫療與晶片保障？

A2：【綺麗喵舖】提供完整醫療檢查、疫苗紀錄，並依規定植入晶片登記。這讓消費者在購買英短或漸層貓咪時，能清楚掌握健康與合法來源。



Q3：如果對貓咪照護不熟悉，【綺麗喵舖】會提供指導嗎？

A3：主理人本身具備寵物保母與行為學背景，會提供新手飼主日常照養建議，包括飲食安排、飲水習慣建立，甚至分享貓咪行為觀察經驗。



Q4：【綺麗喵舖】是否具備相關認證？

A4：【綺麗喵舖】已取得 WCF 與 TICA 國際貓舍雙重認證，並配合動保單位定期稽查。對於關注合法來源與專業背景的飼主而言，這提供了更高的信任保障。



