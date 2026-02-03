溫馨護花1／棒籃女神若潼深夜唱KTV 帥氣男伴溫馨接送畫面曝光

結束通告的若潼，走在啦啦隊友後頭默默推著行李箱去搭捷運。（圖／本刊攝影組）

棒籃雙棲啦啦隊女神若潼，近年積極發展演藝事業，日前更與Mina、侑真、Arisa共組女子樂團「SmileDash」，跨足音樂領域，展現不同的魅力。事業一路向上的同時，她身邊似乎也多了貼心相伴的身影，事業與感情看來都朝好的方向發展。

1月6日晚間7點半，結束節目錄影工作的若潼與其他啦啦隊員一同離開現場，大夥兒前往捷運站準備搭車返家。或許是經歷了一整天的拍攝行程，幾人一路上交談不多，氣氛顯得相當安靜。隨後，若潼在忠孝復興站獨自下車，形單影隻地走在人行道上，臉上少了平日的燦爛笑容。

若潼走進一家小吃店，獨自滑手機用餐。（圖／本刊攝影組）

步行回家途中，若潼被街邊房仲廣告吸引而稍作停留。（圖／本刊攝影組）

晚間8點多，原本準備走進某社區大門的她，卻突然折返，走在附近一家小吃店門口張望了幾眼，隨後入內選購餐點。看似打算外帶，卻又臨時改變主意，找了個位置坐下，孤單地在手機的陪伴下結束晚餐。回落腳處途中，若潼被路旁房仲的廣告牆吸引，短暫停下腳步觀看後，才走進住處大門。

過幾天，若潼參加球場活動，結束後返回板橋，疑似借住女性朋友家。（圖／本刊攝影組）

然而，這個地點似乎不是她的固定住處。11日晚間7點多，若潼結束職籃「桃園領航猿」啦啦隊的工作後，獨自拉著一只白色行李箱走出當晚主場板橋體育館搭車離去。晚間8點16分，她在新北市一棟住商混合大樓外下車，並未立刻進入，而是在門口等候了近10分鐘，才有一名女性友人現身，引領她進入住戶大門。

晚間10點多，若潼獨自外出前往板橋一家KTV。（圖／本刊攝影組）

晚間10點多，約莫過了100分鐘後，若潼再度現身外出，身上穿著未變，卻已不見隨行的白色行李箱。她隨即搭車前往板橋某KTV，約20分鐘後抵達。直到隔日凌晨1點39分，她才步出KTV，這回不僅戴上口罩刻意遮掩行蹤，身旁還多了一名外型斯文、氣質帥氣的男子陪伴，而該名男子其實早在她進入KTV後短短2分鐘便已到場。

直到隔日凌晨1點39分，若潼步出KTV，戴上口罩遮掩行蹤，身旁還多了帥氣的男子相伴。（圖／本刊攝影組）

若潼與帥男一起離開去牽車，男方開車送她返回先前友人的住處。（圖／本刊攝影組）

兩人隨後一同前往附近停車場取車，凌晨2點多，由男子親自開車將若潼送回稍早進出的住商混合大樓，互動自然。事實上，該名男子並非首次出現在本刊鏡頭前，去年12月11日同樣是在領航猿球賽結束後，若潼也是搭乘該男子的車子離開桃園體育館，當時車上還有另一對友人同行。近期身邊頻頻出現這位帥氣的護花使者相伴接送，也不免令人好奇兩人之間的關係。

不只一起唱歌，去年12月11日，若潼在球賽結束後，也跟同一名男子同行。（圖／本刊攝影組）

若潼與一對友人一同搭著帥氣男子車子離開桃園體育館。（圖／本刊攝影組）

關於若潼與該名男子的關係，本刊向樂天求證，球團回應：「據悉該男子為工作人員，結束順道送若潼回家，謝謝關心。」

