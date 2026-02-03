溫馨護花2／若潼隨嘎琳升等美國行 網疑她是樂天「內鬼」

樂天女孩赴美，卻爆出「內鬼」風波。（圖／翻攝自樂天女孩IG）

受封「台版堀北真希」的樂天女孩若潼，2019年因緣際會加入團體前身 LamiGirls，並於2024年升任樂天女孩副隊長，屬於隊內核心成員。不料去年卻意外捲入嘎琳與身家百億的昇鴻公司前董事長黃苡峻的小三風波，更被影射為爆料消息的「內鬼」，引發外界熱議。

去年由隊長曲曲與特級副隊長筠熹領軍，攜手嘎琳、若潼、小紫、琳妲、穎樂、岱縈前往美國工作。然而期間卻爆出嘎琳與黃苡峻關係非比尋常，甚至傳出隨球團赴美時，曾拿出高等級信用卡更換座位，遭指有特殊財力。

廣告 廣告

琳妲遭影射發文自清，強調沒害過人。（圖／翻攝自琳妲threads）

事件曝光後，琳妲第一時間在 Threads 發文表示：「為什麼嘎琳加錢坐安全門旁邊記者會知道還有拿出信用卡事情...難道真的有內鬼喔？？？？？」隨後，若潼也在限時動態發文澄清，表示當時是她與嘎琳一同更換座位，「13小時的航程，我跟嘎自己+139美金（約4227元台幣）坐逃生出口的位置！」

事件持續延燒，樂天女孩黃禹菡也跳出來發聲，語帶暗示地表示：「真的快瘋了…可以不要假裝妳很挺她嗎？在背後弄她的不就妳= = 安靜很難嗎？我真的快受不了。」溫妮隨後回應：「真的欸！！好可怕。」小紫則進一步質疑：「為什麼那個人會知道升等後的位置叫啥名稱？還看得到嘎琳拿出信用卡？」

嘎琳因為緋聞風波退出啦啦隊。（圖／翻攝自嘎琳IG）

事後，琳妲再度發文強調，自從入行以來始終相信人性本善，入行10年來從未害過任何人，並附上對話截圖自清。然而，與嘎琳一同花錢升等的若潼，反而成為外界質疑的箭靶，有網友指出：「因為跟著嘎琳升等的就是若潼，如果兩人是私下去做，有些細節還真的只有當事人知道....。」再加上筠熹上傳美國行影片時，標題與資訊欄唯獨未標註若潼的名字，也讓部分球迷揣測，「這是不是答案？」但也有人緩頰，是因為畫面沒出現當事人，呼籲別捕風捉影。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

溫馨護花3／若潼主持搭檔黃鐙輝 再組女團出道圓歌手夢

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神 街頭揪女伴哈菸小酌

居住不正義1／超商員工爽住「新創」企業宿舍 內政部挨酸大吃社宅「自助餐」