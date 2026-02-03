溫馨護花3／若潼主持搭檔黃鐙輝 再組女團出道圓歌手夢

侑真（左起）、Mina、若潼、Arisa組成「SmileDash」，隨即站上跨年舞台。（圖／翻攝自SmileDash IG）

啦啦隊女神若潼當年陪同前戰友 Yuri 與球隊面談時，意外獲邀加入「LamiGirls」。隨著球團轉型，她憑藉亮眼的舞台表現與高人氣，逐步站穩腳步，在2024年晉升為Rakuten Girls副隊長。去年若潼事業多線發展，不僅跨足籃球啦啦隊領域，還與黃鐙輝搭檔主持青春熱血實境節目《菜鳥仔 NICE PLAY》，年末再與Mina、侑真及Arisa組成女子樂團SmileDash，圓夢踏上歌手之路。

宋宋（左起）、Yuri、Rina、菲菲的「LUVSSI」對身高、體重都有門檻要求。（圖／翻攝自LUVSSI IG）

菲菲、Yuri、Rina與宋宋過去同為樂天女孩成員，雖然如今分屬不同球團，卻因緣際會再度聚首，組成女團「LUVSSI」正式出道。Yuri 也笑著爆料入團其實存在「潛規則」，透露原本只是想找大家合作歌曲，沒想到錄音計畫未能成行，反而意外促成女團誕生。她進一步指出，加入團體的條件之一，是成員平均身高需達166公分以上，且體重落差不能過大，必須控制在50公斤以下，目前團體平均體重約48公斤。

2S女團出道時，不僅發行單曲並舉辦見面會。（圖／翻攝自2S IG）

韓籍啦啦隊成員安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙於去年3月14日正式組成女團「2S」出道，並推出首支單曲《How 2 How 2》，作品同步在 KKBOX、Apple Music、Spotify 等主流音源平台全面上線，並以歌手身分舉辦兩場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會。然而，趙娟週於年底因身體因素減少在台工作量，並於12月31日與經紀公司合約期滿，正式結束合作關係，團體目前呈現「四缺一」狀態。

MEME由電豹女小楓、笑笑、草莓、筱緹、安汝與語萱等人組成。（圖／翻攝自MEME IG）

台灣職籃T1聯盟浪 Live電豹女啦啦隊在隊長小楓領軍下，集結笑笑、草莓、筱緹、安汝與語萱，組成最香女團「MEME」。2024年成軍推出單曲〈My Black Eyes〉，並舉辦發片記者會。好人緣的她們當天收到來自四面八方的祝福，包含演藝圈前輩胡瓜、吳宗憲、沈玉琳等大哥級人物錄製 VCR 力挺。

