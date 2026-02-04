溫馨迎新年 彰化脊損協會辦會員大會凝聚家人情

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為迎接農曆春節，社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會舉辦第17屆第二次會員大會，邀請逾250多位會員回到「娘家」共度溫馨的節前聚會。活動內容豐富，除安排生活適應與復健相關課程外，並有台中慈濟醫院醫師提供現場服務；廖志忠老師義剪團隊義剪團隊義剪、君承書畫協會現場揮毫贈送春聯；尾牙圍爐與摸彩活動更為整場聚會帶來歡笑與驚喜。

春節前舉辦會員大會，彰化縣脊髓損傷重建協會理事長陳乙成(圖右)、執行長江信行(圖左)歡迎會員回娘家。（圖／記者周厚賢攝）

協會理事長陳乙成表示，會員平日散居各地，很難齊聚一堂；協會利用年度會員大會這個重要時刻，透過專業講座讓會員掌握日常生活注意事項，並提供互助交流的平台，讓彼此在復健與生活上互相打氣、增添勇氣與信心。他指出：「今天大家回到協會這個大家庭，感受到的是協會代表他們的溫暖與支持。」

年度會員大會讓會員滿滿期待，藉由同理心的聚會大家一起切磋生活的資訊。（圖／記者周厚賢攝）



每年親自迎接會員的執行長江信行表示，許多會員在遭遇意外、面對身心調適時，需長時間沉澱與重建；協會成員間的相互理解與支持，是協會持續推動服務的最大動力。他特別感謝社會各界的協助與捐助，讓協會得以提供實際的援助與鼓勵。

台中慈濟醫院派遣醫師的義診服務，給會員更多對身健康的認知。（圖／記者周厚賢攝）

會員大會是所有會員們相互認識聯絡感情的重要日子，參與活動的會員們能在其中找到新的生活經驗，並且協會也針對優秀志工、會員進行表揚，以感謝他們辛苦的付出與協助，希望這樣的楷模能感染到其它會員身上，一起為協會打拼奉獻。更有，彰脊之母楊淑卿主委提供的賀山興業獎助學金，第六屆團長陳志池提供的麥仕佳食品(股)公司獎助學金，以及顧問團獎助學金，豐厚的禮金嘉勉了成績優秀的會員暨子女，期盼他們能繼續努力向上再創好成績。

彰化縣脊髓損傷重建協會長期扮演脊髓損傷者的避風港與支持平台，致力協助會員重建生活、重返社會。（圖／記者周厚賢攝）

自成立以來，彰化縣脊髓損傷重建協會長期扮演脊髓損傷者的避風港與支持平台，從家訪、生活技能訓練到就業輔導，協會致力協助會員重建生活、重返社會。協會表示，未來將持續擴大服務網絡，並呼籲更多善心人士加入關懷與支持的行列，讓需要幫助的朋友們有更多向前邁進的力量。