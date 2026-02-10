溫馨關懷 陳桂美春節前夕慰問北榮住院榮民

【記者葉柏成／新北報導】板橋榮家主任陳桂美日前偕同輔導組組長及祥和堂堂長，前往臺北榮民總醫院探視慰問住院中的榮民長輩，提前送上新年的祝福與問候。對於主任一行人來訪，住院療養的榮民長輩特別感受到節慶的溫暖與關懷。

陳桂美在醫護人員的陪同下，逐一走進病房，親切關心長輩們的身體狀況與生活起居。當住院的榮民伯伯看見前來慰問人員探望，臉上不禁露出燦爛笑容，病房裡瀰漫著如家人相聚般的溫馨氣氛。

《圖說》陳桂美慰問臺北榮總住院榮民，長輩們倍感節慶的溫暖與關懷。〈板橋榮家提供〉

陳桂美貼心叮嚀長輩安心休養、保持好心情，並誠摯送上新年祝福，讓長輩們在療養期間也能感受到滿滿的支持與陪伴。這份來自板橋榮家的關懷，溫柔撫慰長輩們的心靈，將關愛與祝福送進每一位長輩心中，展現榮家持續守護榮民、用心陪伴不間斷的服務初心。