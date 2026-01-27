溫馨餵食秒變恐怖片！大象扯整片車門遊客跳車逃命

國際中心／杜子心報導



斯里蘭卡將大象視為國寶級動物，不少遊客到當地旅遊時，都會特別安排野生動物行程，近距離欣賞野象活動。不過近日卻發生一起驚險意外，一群來自俄羅斯的遊客在斯里蘭卡參加野生動物之旅時，因在車裡試圖餵食野生大象，意外引發大象情緒失控，一頭體重約3噸的大象突然衝向載著遊客的小型觀光巴士，不但用力搖晃車身，甚至一度將車輪抬離地面，原本輕鬆的旅遊行程瞬間變成逃跑現場。





餵食大象竟變死亡威脅？3噸野象暴怒扯掉車門：俄國遊客跳車逃命

大象將長鼻伸進車內尋找更多食物後，用身體猛烈撞擊車輛。（圖／翻攝自IG@mikhailovsky_mlk）

廣告 廣告

從網路流傳的影片中可以看到，遊客原本透過車窗餵食水果給大象，大象先是將長鼻伸進車內尋找更多食物，隨後情緒明顯激動，不僅用身體猛烈撞擊車輛，還直接把其中一扇車門扯下來。幾名乘客見狀立刻從另一側跳下車逃命，其中包括一名11歲男童，因過於慌亂連鞋子都來不及穿，只能赤腳在馬路上奔跑。來自俄羅斯喀山市的女遊客莉莉亞事後在社群平台IG分享這段經歷，表示事發前幾分鐘還在錄影拍下餵食畫面，完全沒想到情況會突然失控，「我們幾乎沒了命，孩子嚇得不停發抖，這趟旅程永遠忘不了」。

餵食大象竟變死亡威脅？3噸野象暴怒扯掉車門：俄國遊客跳車逃命

莉莉亞表示最後有另一輛遊覽車靠近並鳴笛轉移注意力，加上管理人員鳴槍示警，這頭野象才離開。（圖／翻攝自IG@mikhailovsky_mlk）





莉莉亞提到，當時大象持續推擠車輛一段時間後，直到另一輛遊覽車靠近並鳴笛轉移注意力，加上管理人員鳴槍示警，這頭野象才慢慢離開現場，冷靜過後莉莉亞和家人發現手機已經被震到粉碎，而即使車門被大象扯下，他們仍繼續開著這輛車離開現場，整個過程有驚無險，莉莉亞表示「感謝天佑一切都平安，只是大家還在震驚中，我們現在正在繼續旅程⋯⋯我們會一直感激這一切」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：餵食大象竟變死亡威脅？3噸野象暴怒扯掉車門：俄國遊客跳車逃命

更多民視新聞報導

共用浴巾+內褲混洗20年！她長大突醒悟驚：太噁心

為何髮廊洗頭能撐好幾天不油？內行曝差在2手法

白衣天使轉戰暗黑界！護理師春川柚乃震撼出道

