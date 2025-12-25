溫馨！耶誕病房送暖 童開心欣賞魔術表演.領禮物

花蓮縣 / 綜合報導

一年一度的耶誕節，在花蓮市一間醫院的兒童病房瀰漫溫暖氛圍，因為這一天來了一群特別來賓，他們不只表演魔術，還送禮物給小朋友，讓在醫院的孩子露出燦爛笑容。

孩子們開心拍手大笑認真欣賞魔術表演，跟著音樂盡情搖擺，讓原本安靜的病房搖身一變成為溫馨又歡樂的耶誕舞台。小朋友們也開心和玩偶合照領取禮物。表演者和院方都說，這樣的活動不只為孩子帶來歡樂，也感受到滿滿的社會溫暖，為病房留下難忘的耶誕回憶。

