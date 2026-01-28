溫體牛名店遭張文縱火全毀 火險只賠100萬老闆忍痛收攤

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導

27歲張文去年12月犯下震驚社會的無差別攻擊案，其中長安東路1家溫體牛火鍋店遭他縱火損失慘重，店家估計財損超過400萬，但保險公司事後根據合約，評估折舊及被害狀況，給予100多萬的火險理賠金，因虧損巨大加上理賠金不高，據了解黃姓老闆與股東經討論後，決定不再營業，忍痛將店收掉，目前另有一家位在新莊的旗艦店，也會轉到臺南開新店。

遭張文縱火的鍋物店日前決定歇業，招牌目前已經拆除。（圖／翻攝店家臉書）

張文作案當天分，別前往林森北路、長安東路縱火3次，其中長安東路路邊機車起火後，火勢迅速延燒到旁邊的火鍋店，餐廳後廚被燒到面目全非，包括排煙設備、冷凍庫、爐具廚具全毀，所幸店內員工及時出逃，未有人員傷亡，但店家當時就評估損失超過400萬。

張文在路邊四處縱火，多部機車被燒。（圖／資料照）

據了解，該店開業10多年，前年剛花了200萬重新裝潢及換置設備，原本不排除整修再開，但火災發生後保險公司根據保單評估，總共理賠100多萬，老闆考量重新裝潢花費巨大，經與股東討論後，最後決定關門，除了在新莊還有一家旗艦店外，也考慮到臺南另起爐灶。

據聞鍋物店財損超過400萬，但保險理賠僅獲100萬，老闆決定停業。（圖／翻攝店家臉書）

