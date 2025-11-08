溫體豬上市！進貨成本貴20元 攤商未漲價：自行吸收

台中市 / 綜合報導

溫體豬肉重新上市，民眾紛紛搶買，但有人擔心豬肉會不會漲價？如果是要滷豬腳或是燉排骨湯，哪個部位的肉漲得最多？實際觀察，零售的豬肉並沒有明顯漲價，但豬肉攤販每頭豬的進貨成本，卻比疫前增加800到1200元，中間的價差到哪裡去了？肉攤攤販透露，考量漲價可能只是暫時性，這些成本目前都是自行吸收，以免零售突然漲價，嚇跑顧客。

一大鍋滷肉，將腿庫滷得油亮入味香氣撲鼻，還有炸豬排、爌肉飯等等經典美食，都是全民日常最愛的美食，先前台中爆發非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運禁宰，讓饕客一度吃不到新鮮豬肉料理，如今禁令解除，市場肉攤再度熱絡起來，常見的五花肉梅花肉豬松阪和腿庫，擺好擺滿。

民眾說：「以前大概可以買到150、160元，今天賣我180元。」小吃業者邱先生說：「它沒有漲價，只是之前很難叫貨而已。」不管是買哪部分的肉，民眾只覺得價格略有漲價，還有爌肉飯業者，指出禁運禁宰前後進貨的價格沒有差異。

但是台中市經發局統計，豬肉攤商每頭豬進貨成本，相較疫前增加約800元至1200元之間，零售價卻沒有明顯上漲，到底這中間的價差，跑到哪裡去了？

肉攤業者說：「(進貨價)黃昏市場是比較貴一點，(售價)沒有漲，因為都是我們吸收比較多，沒有(漲)，還是跟之前的售價一樣。」原來攤商透露，豬隻禁運禁宰開放後，進貨價漲了每公斤漲了10、20元，考量到只是暫時性漲價，他們選擇自行吸收，不會把成本全部反映在價格上，以免嚇跑顧客。

