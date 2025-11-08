溫體豬上市！進貨成本貴20元 攤商未漲價：自行吸收
台中市 / 綜合報導
溫體豬肉重新上市，民眾紛紛搶買，但有人擔心豬肉會不會漲價？如果是要滷豬腳或是燉排骨湯，哪個部位的肉漲得最多？實際觀察，零售的豬肉並沒有明顯漲價，但豬肉攤販每頭豬的進貨成本，卻比疫前增加800到1200元，中間的價差到哪裡去了？肉攤攤販透露，考量漲價可能只是暫時性，這些成本目前都是自行吸收，以免零售突然漲價，嚇跑顧客。
一大鍋滷肉，將腿庫滷得油亮入味香氣撲鼻，還有炸豬排、爌肉飯等等經典美食，都是全民日常最愛的美食，先前台中爆發非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運禁宰，讓饕客一度吃不到新鮮豬肉料理，如今禁令解除，市場肉攤再度熱絡起來，常見的五花肉梅花肉豬松阪和腿庫，擺好擺滿。
民眾說：「以前大概可以買到150、160元，今天賣我180元。」小吃業者邱先生說：「它沒有漲價，只是之前很難叫貨而已。」不管是買哪部分的肉，民眾只覺得價格略有漲價，還有爌肉飯業者，指出禁運禁宰前後進貨的價格沒有差異。
但是台中市經發局統計，豬肉攤商每頭豬進貨成本，相較疫前增加約800元至1200元之間，零售價卻沒有明顯上漲，到底這中間的價差，跑到哪裡去了？
肉攤業者說：「(進貨價)黃昏市場是比較貴一點，(售價)沒有漲，因為都是我們吸收比較多，沒有(漲)，還是跟之前的售價一樣。」原來攤商透露，豬隻禁運禁宰開放後，進貨價漲了每公斤漲了10、20元，考量到只是暫時性漲價，他們選擇自行吸收，不會把成本全部反映在價格上，以免嚇跑顧客。
更多華視新聞報導
台中建國市場溫體豬肉恢復販售 民眾搶購熱絡
豬肉解禁！ 農業部：最快11/7傍晚可買到溫體豬
豬肉批發解禁！ 基隆廟口夜市攤商 提前整理攤位備戰
其他人也在看
豬隻解禁屠宰 冷凍廠進貨致價格高漲 攤商喊苦：沒利潤
隨著非洲豬瘟達到清零，昨起開放豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，農業部預估，累積延遲上市的豬隻到明年3月底才能消化完畢，為穩定豬價將排定每日上市頭數；不過有豬肉攤商指出，豬價過高根本沒利潤；台北市環南市場自治會長林勝東表示，因為豬肉冷凍廠大量進貨，豬價預估要1周後才能回穩。中時新聞網 ・ 13 小時前
關西鎮上林社區蘿蔔美食節 歡慶豐收「好彩頭」
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣關西鎮上林社區發展協會今(8)日於上林社區內的國道三號高速公路下方空互傳媒 ・ 9 小時前
百年犂記餅店傳意外 女員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市 / 綜合報導 台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒有生命危險，台中市勞檢處說，後續會到犁記餅店針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬。女員工左手被攪拌機夾住無法脫困，救護人員到場立刻拆卸部分機台，連人帶著剩餘的機器一同送往醫院。意外發生在台中北區，有百年歷史的犁記餅店，8日上午這名印尼籍女員工操作攪拌機時，要擺放甜點餡料，疑似操作不當，沒有使用輔助工具，導致手指捲入攪拌機，3隻手指頭遭壓碎。犁記餅店店長說：「餡料她必須要分餡的情況下，她就是操作不當，我們其實會有她應該使用的儀器，員工剛好就是直接用手進去。」犁記餅店發生工安意外，事後店家回應，女員工沒有依規定使用推擠棒，直接用手操作已經違反SOP。不過台中市勞檢處說，後續也會到現場針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬，台中市勞檢處長邱怡川說：「我們會派人去勞檢，如果說他的機台有問題我們會停工，然後老闆會罰3萬元以上30萬元以下罰緩。」女員工手指遭壓碎，因為受到壓迫，沒有出現大量出血，還好意識清楚，目前在醫院治療中，究竟女員工是一時分心，還是操作不當才發生意外，還有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說佳作羅毓嘉：書寫老年同志的靜默記憶
第21屆林榮三文學獎頒獎典禮今（8）日舉辦。詩人兼散文家羅毓嘉以短篇小說〈走廊的燈閃過五下才滅〉獲得短篇小說佳作。作品書寫一位老年男同志回望1990年代台灣同志運動剛起步、愛滋汙名最強的時代——那個同志身分與病患身分重疊的年代，到了2025年，同婚時代早已到來，這篇小說反而成為一種「空白檔案的補記」自由時報 ・ 10 小時前
溫體豬回歸！彰化爌肉飯連夜趕工 一早現排隊人潮「這味對了」
彰化知名爌肉飯與肉圓店在溫體豬肉恢復供應後，連夜趕工準備重新開張，吸引大批饕客排隊搶購！有顧客一次點了三碗爌肉飯，展現對這道美食的狂熱。肉圓店更加碼推出買10送2優惠，民眾提著大袋小袋準備與親友分享。業者們嚴選新鮮肉品、連夜加班烹製，只為讓顧客品嚐到最道地的傳統美味，重新點燃台灣飲食文化的活力！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市 / 綜合報導 台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對 雙胞胎 ，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪姓駕駛供稱，當時有點恍神，但好在告示牌離施工處還有一段緩衝距離，沒有撞到工程人員，但也讓他們飽受驚嚇。公車到站乘客下車，接著緩緩駛離，才過沒多久，公車突然緊急煞車，整輛車往前傾停在原地。另個角度看，車輛剛離開，看起來都很正常，下一秒就在路中急煞，差點就被撞到的工程人員嚇了好大一跳，不只告示牌被撞飛，連三角錐也被壓在車底，消防車救護車到場，將3名受傷乘客送醫。記者VS.當事工程人員說：「(有公車撞過來嗎)，對啊，撞到牌子而已，(人都沒怎樣)沒有，沒有，有啊嚇一跳啊，怎麼撞到了。」記者張權說：「肇事公車當時，沿著公車道一路直行，沒有注意到前方，正在施作的工程團隊，直直撞上擺放在，路面的告示牌。」意外發生在今（8）日早上10點多，台北市中山區松江路四平街交叉口，643路新店客運駛離站牌，而前方距離100公尺處，市府公燈處正在進行道路美化工程，洪姓駕駛供稱恍神，不慎撞上工程告示牌，公車上的一家三口輕傷送醫。台北市警局中山交通分隊長江柏欣說：「因恍神致其前車頭，碰撞施工告示牌面發生肇事，造成車上3名乘客受傷，現場未發現有酒後駕車情事。」所幸施工團隊有依規定的距離和範圍擺放三角錐告示牌，公車撞進來時還有一段緩衝空間，沒有釀成嚴重損害，但也讓工程人員飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
隱藏優惠！「可不可熟成紅茶」海報藏神秘代碼 輸入秒拿折價券
知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」驚藏「神秘折扣彩蛋」！有網友意外發現品牌海報上的一張「小車票」竟暗藏優惠密碼，輸入後真的能在官方LINE領取5元折價券，意外掀起網友熱烈討論。官方也在Threads上證實此為全新活動「快車尋寶遊戲」，完成指定步驟就能獲得乘車小驚喜。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽 50位青年用彩筆描繪家鄉之美
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」今天在苗栗陶瓷農創園區登場，互傳媒 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前