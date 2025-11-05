溫體豬何時回歸？農業部：傳統市場11/8可買到新鮮豬肉

非洲豬瘟禁宰14天後將解封，11/6中午起恢復運輸，農業部表示溫體豬最快11/7黃昏少量上市，多數傳統市場需至11/8上午供應。(圖為市場示意) 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台灣因非洲豬瘟豬隻禁運禁宰14天後，中央災害應變中心宣布於週四 (11/6) 中午12:00起，分階段恢復活豬與屠宰運輸。民眾最關心的溫體豬肉何時重返餐桌，農業部指出，最快週五(11/7)黃昏市場可見，但傳統市場大宗供應需等到週六 (11/8) 上午。

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，在實施豬隻禁運禁宰14天後，將分兩階段解除限制，此外，應變中心強調仍將「維持禁用廚餘養豬」的防疫規定。。中心指出，活豬運載將於週四 (11/6)中午12:00恢復活絡，而肉品市場的拍賣、屠宰及屠體運輸則在週五 (11/7) 凌晨00:00正式恢復。

不過，不少人關心究竟何時在生鮮市場可以買得到溫體豬？農業部指出，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會上到傳統市場，即使週五(11/7)開放屠宰與屠體運輸，肉品供應仍有時間差。

農業部表示，國內的肉品市場會在週五(11/7)早上至傍晚這段時間陸續進行拍賣，後續再進入屠宰的程序。因此，最快可在週五(11/7)的黃昏市場見到少量溫體豬上市。農業部進一步透露，大部分的傳統市場肉攤則是在週六 (11/8)上午才會開始販售國產溫體豬。因此相關上市時間序如下：

1.週五(11/7)：上午至傍晚，肉品市場陸續進行拍賣，晚上，進行屠宰相關作業；11/7 黃昏市場，溫體豬上市（數量較少）。

2. 週六 (11/8) ：早上的傳統市場，溫體豬上市（數量較多）。

