溫體豬來了！ 口感打趴冷凍豬 法國麵包.滷肉飯排隊搶肉

台中市 / 綜合報導

溫體豬來了，7日開始拍賣屠宰，但不是每個市場、每個攤商都有豬肉賣，台中知名滷肉飯，7日營業還是沒賣滷肉飯，民眾特地上門要吃，就撲了個空，老闆說是因為搶買豬肉的人太多，宰殺要排隊，動作快的傍晚就能批到豬肉賣，慢一點的就要到8號凌晨，不過還是很多小吃業者願意等，像是賣法國麵包的，一解禁就馬上跟豬肉廠商下訂溫體豬，因為溫體豬的口感就是比冷凍的還要好，賣豬腳麵線的也是，15天來都賣冷凍豬腳，豬腳的生意都掉了一大半。

熱騰騰的豬腳麵線，讓人忍不住動起筷子，夾起豬腳，Q彈帶勁的豬皮，晃個不停，台中南屯這間豬腳麵線，在豬肉禁運禁宰期間，只能賣冷凍豬腳，如今解禁了，上門的客人很期待，民眾說：「非常期待，溫體豬肉畢竟在口感上，它的新鮮度，都還是跟冷凍的有差別。」

豬腳麵線老闆說：「有溫體豬肉進來的話，消費者信心還是沒恢復的話，短期之內生意恢復的影響還是有限。」老闆說疫情期間豬腳業績少了1大半，當歸鴨倒是有增加，但畢竟是賣豬腳出名，還是希望溫體豬腳回歸消費者可以回流上門。

法國麵包切一半，酸甜配菜再加上大片燒肉，中區這間法國麵包，最好賣的就是燒肉口味，民眾說：「都會比較喜歡吃新鮮的豬肉，冷凍豬肉口感一定會有差。」溫體豬的肉質比冷凍豬還要新鮮有口感，老闆也認同，解禁第一天，趕快跟廠商下訂，法國麵包店員說：「趕快那個肉可以進來，我們消費者就能吃到新鮮的肉。」

同樣期待溫體豬鋪貨的，還有這間專賣滷肉飯的，滷肉加肉汁，淋在白飯上，油油亮亮的滷肉香氣撲鼻，滷肉就是用豬肉做的，10幾天沒溫體豬，滷肉飯也沒得賣，民眾特地選在解禁第一天上門，卻撲了個空，民眾VS.記者說：「專程來這邊看有沒有，結果老闆娘怎麼說，她說要明天。」

以為解禁第一天就能吃到滷肉飯，結果因為太多攤商衝到肉品市場搶肉，買到肉還要屠宰剝骨處理，量太大就要排隊，滷肉飯業者說：「凌晨開始殺，然後半夜開始3、4點左右送過來，我們大概3、4點左右就要起來開始處理豬肉。」

而雲林斗六的黃昏市場，7日下午三點就有攤商，已經有溫體豬肉可以賣，記者VS.民眾說：「生意怎樣，超級好啦，對啦，所以這陣子都沒豬，都沒吃肉。」攤子上的豬肉，各種部位豬腳豬五花還有梅花肉，應有盡有，15天沒買豬肉婆婆媽媽都買得很開心，不過，不是全台每個黃昏市場這時間都有豬肉，而是看屠宰處理的排隊順序，所以大部分市場都是8日凌晨才會拿到溫體豬。

