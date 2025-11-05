溫體豬再等等！明起解禁活豬運宰 多數市場週六才開賣

農業部也推估，國人最快能夠在7日的黃昏市場購買到溫體豬，不過僅侷限在少部分縣市，依照正常的拍賣、屠宰、運送流程來看，多數縣市想買到溫體豬，仍需等到這周六（8日）的早市，才能購買。（示意圖／本報資料照）

我國歷經14天的非洲豬瘟疫情，至今（5）日已順利達成清零目標，因此中央災害應變中心宣布6日中午12時起開放活體豬隻運載、7日恢復拍賣、屠宰及屠體運送，農業部也推估，國人最快能夠在7日的黃昏市場購買到溫體豬，不過僅侷限在少部分縣市，依照正常的拍賣、屠宰、運送流程來看，多數縣市想買到溫體豬，仍需等到這周六（8日）的早市，才能購買。

農業部表示，禁運宰限制已拍板於6日起分兩階段解禁，6日中午12時許「恢復活豬運載」，7日凌晨0時起「恢復拍賣、屠宰、屠體運輸」。也就是說，雖6日解除相關禁令，但豬隻要真正能開始進行屠宰還是要等到7日，而這也連帶影響民眾能買到溫體豬的時間。

農業部說明，豬隻約2成會直接進入屠宰場，8成進入肉品市場，兩者差異在於直送屠宰場的豬隻為「原先已找好買家」，遂可減去媒合買家的時間，直接進行屠宰後送至市場，而進入肉品市場豬隻，則要通過活體拍賣流程，讓承銷人挑選豬隻，預計會於下午5時結束拍賣，此後這些豬隻才會送至屠宰場進行處理，而兩者間的差異，也影響到豬肉送至市場的速度。

農業部強調，若要說最快何時能買到溫體豬，那預計會是在7日少部分縣市的黃昏市場中，但整體來說，大多數縣市還是要等到8日的早市才會有豬可賣，民眾也要到這時才能購買到溫體豬。

