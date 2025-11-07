溫體豬回歸！基隆攤商叫足豬量 怕民眾搶購忙備貨
即時中心／綜合報導
農業部宣布恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，為了讓基隆民眾在週六（8日）可以順利買到豬肉，基隆市豬肉供應商在昨（7）日深夜陸續將到貨豬肉供應給攤販。已經15天沒做生意的攤販表示，目前豬價偏高，每隻平均多了1,000元；不過，由於兩個禮拜沒賣豬肉，攤販也叫足了貨量，就怕一開市有民眾來搶購豬肉。
基隆市的豬肉供應商在昨日深夜，陸續將豬肉供應給攤販，讓基隆民眾在週六可以順利買到豬肉。可見到每個豬肉攤都擺滿待處理的豬肉，也因為超過兩週沒賣豬肉，攤商特別叫足了貨量。
每個豬肉攤都可見到，擺滿待處理的豬肉。（圖／民視新聞）
就怕一開市有民眾來搶購，今天也提早了作業時間，來處理豬肉。攤商受訪表示，現在豬進貨價格比較高，每隻大約在15,000元左右；他預估今天買的人會比較多，平時豬都只有進貨1、2頭而已，今天又再多叫了1頭。
攤商表示，現在豬進貨價格比較高，每隻大約在15,000元左右。（圖／民視新聞）
也有攤商提到，因為太久沒賣，預估今天銷量可能會多一點，所以也增加進貨量到9頭豬。
