溫體豬回歸！彰化爌肉飯連夜趕工 一早現排隊人潮「這味對了」
彰化知名爌肉飯與肉圓店在溫體豬肉恢復供應後，連夜趕工準備重新開張，吸引大批饕客排隊搶購！有顧客一次點了三碗爌肉飯，展現對這道美食的狂熱。肉圓店更加碼推出買10送2優惠，民眾提著大袋小袋準備與親友分享。業者們嚴選新鮮肉品、連夜加班烹製，只為讓顧客品嚐到最道地的傳統美味，重新點燃台灣飲食文化的活力！
台灣小吃重磅回歸，彰化知名爌肉飯及肉圓業者在溫體豬肉恢復供應後連夜趕工，準備重新開張。爌肉飯店一大早就吸引大批饕客排隊，有顧客甚至一次點了三碗，展現對這道美食的熱愛。肉圓業者也加碼推出買10送2的優惠活動，吸引民眾大量購買外帶與親友分享。業者們連夜處理新鮮肉品、滷製烹調，只為了讓顧客能在停業15天後，再次品嘗到最熟悉的傳統美味。
彰化爌肉飯強勢回歸，店家門口一開張就出現排隊人潮。當地有家24小時營業的爌肉飯店在清晨7點就開始營業，休息半個月後重新開張，業者和顧客都表現出極大的期待。有位男性顧客一人獨自點了三碗爌肉飯，顯示出對這道美食的喜愛。當被問到是否因為太久沒吃爌肉時，這位顧客表示這只是他平常的食量。
毛豬延遲15天出貨，一般估計肉質可能較肥，但業者嚴格把關品質。有民眾認為爌肉本來就是要肥一些才夠香、夠好吃，並表示「就是這個味，黏黏的那種膠質的感覺就對了」。溫體豬重新上市後，業者前一天深夜就取得肉品，連夜加工滷製，準備了1000多份餐點，一大早就開始販售。有位民眾興奮地表示，當天打算早餐吃2碗、午餐2碗、晚餐也2碗，強調這是彰化的名產。
另一家爌肉飯店的業者也在豬肉恢復供應後，立即向肉商訂購了200支腳庫，與員工加班到凌晨1點處理，希望早上就能讓客人吃到熟悉的美味。這位業者表示：「連夜加班，趕在今天早上趕快開門做生意」。
除了爌肉飯，彰化的肉圓業者也採用溫體豬肉製作內餡。為慶祝重新營業，肉圓店從原本的買10送1，升級為買10送2的優惠活動。許多民眾提著大袋小袋的肉圓，準備帶回家與親友分享。一位顧客開心地說：「今天又開始賣，趕快又過來。」
肉圓業者還特別公開展示剛送來的溫體豬肉，袋中是剛切塊處理好、準備當餡料的肉塊。業者指著新鮮豬肉說：「新鮮的豬肉，你看它都黏性的。」豬肉作為台灣國民美食的重要食材，讓爌肉飯、肉圓等傳統小吃終於在解封後重返民眾的餐桌，為台灣飲食文化增添活力。
