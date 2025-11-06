溫體豬將回歸「最快週五黃昏市場就買得到」 小吃業者憂：怕豬太肥

記者吳繢杉、潘建任、廖宜德、李汶諭、林芹瑜／綜合報導

日前台中爆發非洲豬瘟，中央隨即宣布豬隻禁運禁宰15天，農業部長昨（5）日表示，疫情爆發至今沒有新增案例，因此6日中午12點解除禁運。雖然傳統市場要到週六上午才能恢復正常供應，但今天一早已經有肉舖業者進市場整理準備，迎接豬肉解禁。

一大早，市場肉舖空空如也沒有營業，不過一旁豬肉攤販蓄勢待發，忙著整理準備上工，因為中央宣布6日中午，活豬開放運送。

民眾：「有豬肉吃很高興。」

民眾：「很需要這個豬肉來配我的東西，就我在快炒，這溫體豬比較好吃。」

除了開放活豬運送之外，從7日午夜就會恢復拍賣跟屠宰，那什麼時候可以買到豬肉呢？農業部估計最快7日傍晚在黃昏市場買得到，但8日早市才會正常供應。

民眾：「攤位清一清，就準備禮拜六，因為我們也是要等禮拜六才有，（價格）擔心也沒有用，因為這不是我們能控制的。」

拍賣場、屠宰場每個環節消毒，國內最大的養豬縣雲林肉品市場採最高規格的防疫措施迎接解禁，其實不只是中上游動起來，下游業者也是相當期待。

一開頭就說好消息，北斗鎮知名肉圓店在沒豬肉情況下已經休息5天，連宅配訂單也只能暫停出貨，隨著豬隻解禁，預計7日肉品市場開市後，8日中午就會重新開張，只是有小吃業者擔心，豬隻養太久變得比較肥，肉質可能會有差。

豬農蘇先生：「豬變大隻其實價格會不好，就是豬我們也不可能讓牠太胖。」

金仙滷肉飯業者陳麗珍：「當然是不會，我們不會怕品質，因為我們已經是老店做30年了，我們的廠商也會特別留一些優質的肉。」

活豬解禁倒數中，讓養豬戶和攤販鬆了一口氣，就盼後續供應、價格穩定，慢慢回到正軌。

