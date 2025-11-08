溫體豬恢復上市 彰化肉圓、爌肉飯名店湧人潮
圓滾滾的肉圓切開，裡頭的溫體豬肉散發濃濃香氣，搭配醬汁的吃法讓老饕念念不忘，8日彰化市區這間老牌肉圓店一開張就吸引不少民眾排隊。
彰化民眾說：「等很久了。」
彰化民眾說道，「通常來彰化一定會先來這裡，然後再去別的地方。」
歷經15日的禁宰禁運，溫體豬終於在市面上可以買的到，彰化肉圓店業者說，7日他就向肉品供應商下訂新鮮的溫體豬肉，8日一早就總動員製作。而半個多月無溫體豬可用，一開市就吸引大批人潮。
彰化肉圓店業者施明裕提及，「早上6點多就已經送來了，都是新鮮的溫體豬肉。」
而爌肉飯業者也是一早就忙到手都沒有停過，一塊塊的爌肉經過滷汁包覆，散發醬香、肉質Q彈，業者說7日晚間進貨後就馬上熬夜滷肉，將當天要賣的1100份爌肉飯份量滷好。
彰化爌肉飯業者指出，「還好疫情沒有繼續蔓延出來，大家等了15天，豬肉是我們國民美食，所以少了豬肉，在飲食上難免有點不方便。」
彰化民眾表示，「上次吃到雞腿會覺得有落差感，跟雞腿還是有差。」
民眾說實在想念溫體豬的口感，現在總算可以一口氣吃到飽，另外台中及雲林的攤商也說，買氣大約成長3成。
台中攤商表示，「今天生意很好，大家都用搶的，感覺大家搶肉，怕以後吃不到的感覺，價格有高一點啦，還是很高啦。」
雲林豬肉攤商則說：「賣兩隻豬就剩下這些而已。」
雲林攤商業者表示，7日恢復拍賣後，批發的成交價與疫情爆發前差不多，所以販賣的豬肉價格並沒有太大波動，接下來農業部也會適時與冷凍啟動分流，來穩定價格。
更多公視新聞網報導
全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫
非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封
豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點
