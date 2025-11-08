溫體豬恢復拍賣第2天！ 雲林肉品市場豬價破102元
國內日前爆發首例非洲豬瘟確診案例，農業部隨即宣布豬隻禁宰禁運15天，讓許多餐飲業者苦不堪言，昨（7）日全台肉品市場解除禁令，當天雲林肉品市場共拍賣2647頭豬，每公斤均價為98.92元。肉品市場總經理黃加安預測，立冬過後天氣漸漸變冷，豬肉吃的飼料更多、成長較快，未來價格將會慢慢回穩，近期價格波動約在3至5%。
據了解，雲林縣11月7日豬肉每公斤平均價格是98.92元，均重為128.5公斤，以禁運宰令前一週（10月16至22日）最高價96.65元高出2.27元，而較當週最低價86.13元多出12.79元。
今天（8日）全台豬隻恢復拍賣交易進入第2天，一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等等就抵達肉品市場。黃加安表示，以往冷凍商週日休息，週六不會進場買豬肉，但因禁宰令造成庫存不足，部分冷凍商也陸續到了拍賣場，今天預計能拍賣1700頭豬，而市場首頭豬重達132公斤，以每公斤102元賣出。
黃加安說到，過去在消費市場上最受買家青睞的豬隻規格以110至120公斤，但以均重來看，相較疫情發生前120公斤增加8公斤左右，所幸豬農在過去15天有進行嚴格管控，沒有嚴重超重情況；7日立冬後氣溫將會持續下降，豬隻胃口大增，也會成長得比較快，供應量增加，預估近期價格會有3至5%的波動，而目前拍賣價格與昨天相比約在3%內，尚屬合理範圍內。
根據《中時新聞網》報導，台中市東區建國市場有不少業者於凌晨1、2時就抵達市場，許多婆婆媽媽也陸續到豬肉攤報到，讓攤商一路忙到中午時段。一名阿嬤就分享，她平常會包水餃給讀幼兒園的孫子吃，但溫體豬跟冷凍肉的口感有差，因此在豬市恢復拍賣後特地買了2千多元絞肉。
一名王姓豬肉攤老闆娘指出，她跟兒子凌晨1時就到市場備料，平常合作的麵店、餐廳在昨天大量下訂單，原先叫貨量約4、500台斤豬肉，今天至少要增加到8、900台斤。一名李姓豬肉攤業者則說，他凌晨0時進到市場，幾乎忙了12小時都沒休息，這次有10多家滷肉飯店都沒有庫存，今天也一次打來訂豬肉。
