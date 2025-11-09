即時中心／顏一軒報導

經過15天的禁運、禁宰令後，非洲豬瘟疫情已清零，從7日零時起，全國已恢復活豬的拍賣與屠宰；而國內溫體豬供應也於8日全面恢復。對此，民進黨立委黃捷近日在社群分享高雄知名「南豐魯肉飯」重新開賣的消息，開心喊「熟悉的台灣豬最對味！」





貼文曝光後，因為魯肉飯上的肥肉「過肥」，立刻引發熱烈討論。許多網友笑說，「今天各地的三層肉都好肥」、「多養十幾天的成果？」、「這塊太肥我不行」、「吃了通血管」。

廣告 廣告

也有人打趣留言，「委員有底氣能吃這麼肥」、「委員懂吃」，更有人力挺：「我就愛肥肉多的，這塊超讚！」

黃捷的貼文引起廣泛共鳴，不少民眾也分享各地豬肉恢復供應的情況，顯示溫體豬市場正逐步回歸正常。







原文出處：快新聞／溫體豬終回歸！黃捷大嗑南豐魯肉飯 網笑：豬多養十幾天太肥啦

更多民視新聞報導

恐直撲台灣！「鳳凰」估這天從宜蘭出海 專家曝風雨最劇時間點

裴洛西可能接班人選 威善高曾訪台、陳詩敏在台成長

蕭美琴歐洲議會IPAC演說！網謠傳花80億歐元促成 總統府轟造謠：已報警

